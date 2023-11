FOTO @ML – Milan-Psg, Gerry’s effect: Cardinale esulta in tribuna

Il proprietario del club rossonero si lascia andare a un’esultanza sfrenata dopo la vittoria in Champions League con i parigini

Il Milan si regala una notte da sogno a San Siro battendo il PSG per 2-1 e guadagnando la prima vittoria in questa Champions League. I rossoneri salgono quindi a 5 punti in classifica e tornano in corsa per la qualificazione.

La squadra di Stefano Pioli è riuscita a mettersi alle spalle le brutte prestazioni delle ultime settimane e ha giocato una grande gara contro i campioni di Francia, che qualche settimana fa si erano imposti per 3-0. La vittoria è stata davvero entusiasmante e tutto lo stadio è andato in visibilio. Tra i presenti c’era anche il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, che non ha tenuto a freno la felicità per il successo del Milan.

Cardinale ha assistito alla sfida in tribuna e si è fatto trascinare dal grande calore dei tifosi rossoneri che incitavano al massimo i propri giocatori. Al termine del match anche lui si è lasciato andare a una grande esultanza con tanto di pugno in alto, immortalata dalla nostra redazione. Il numero uno di RedBird è ormai a tutti gli effetti un tifoso del Milan e ha vissuta una grande serata come tutti i cuori rossoneri.