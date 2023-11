Infortunio Pulisic, le parole di Pioli: “Sembra un crampo, ma…”

Stefano Pioli al termine di Milan-PSG ha parlato anche delle condizioni di Christian Pulisic, uscito acciaccato nel secondo tempo della gara

Il Milan ha vinto di cuore e d’orgoglio contro il Paris Saint Germain stasera a San Siro, ma non mancano mai le note negative legate agli infortuni. E’ infatti uscito acciaccato dal big match Christian Pulisic, sostituito nel finale di gara da Stefano Pioli. L’ex Chelsea, nell’allungarsi verso il pallone, ha avvertito un fastidio dietro la coscia sinistra e si è accasciato a terra. Al suo posto è entrato Florenzi, scelta d’esperienza dell’allenatore rossonero, ma c’è stata subito apprensione attorno alle condizioni dell’americano che da pochissimo era rientrato da un problema muscolare.

Proprio l’allenatore rossonero ha parlato nella conferenza stampa post-partita delle condizioni di Pulisic. Pioli ha in un certo qual senso rassicurato sulle sue condizioni, anche se ha lasciato un’incognita aperta. Alla domanda su come stesse l’ala d’attacco ha risposto: “Sembra un crampo, però nello stesso punto dell’altra volta. Dovremo valutarlo”. Non ci resta che attendere la giornata di domani per saperne di più, ma un altro stop per l’americano rappresenterebbe una grossa tegola per il Milan in vista dei prossimi impegni. Non rimane che sperare che non si tratti di nulla di rilevante.