La partita di Loftus-Cheek in Milan-Psg in numeri: è il migliore in ogni statistica

La prestazione di Ruben Loftus-Cheek è stata eccelsa nella gara contro il PSG. A parlare per lui sono i numeri con le relative statistiche. Sontuoso Rubs

Milan-PSG ha regalato delle emozioni da pelle d’oca a tutti i tifosi milanisti, ma anche a chi è semplicemente un appassionato di calcio. Una gara dai ritmi elevatissimi, con occasioni numerose dall’una e dell’altra parte. Per quanto concerne le fila rossonere, tutti i giocatori in campo hanno dato prova di una prestazione al di sopra della sufficienza. Ma c’è stato un giocatore in particolare che ha stupito enormemente, e che ha lasciato intendere che con lui e senza di lui cambia molto per il Milan e i suoi meccanismi di gioco.

Parliamo chiaramente di Ruben Loftus-Cheek, che nonostante fosse rientrato da poco da un longevo infortunio ha retto al meglio e anzi è stato indubbiamente il migliore in campo insieme a Rafael Leao. Rubs, così lo chiamano gli amici e i compagni, ha duellato con ogni avversario mostrando uno strapotere fisico e tecnico da urlo. D’altronde, come riportano alcuni dati, senza di lui in campo il Milan ha vinto una sola volta e pareggiato due. Con lui a disposizione sono state sette le vittorie del Diavolo, e un solo pareggio. Numeri significativi, ma ce ne sono altri relativi alla prestazione di ieri che lasciano a bocca aperta.

Milan, contro il PSG Loftus-Cheek è stato il migliore

OptaPaolo, come fa di consueto, ha riportato dei dati assolutamente significativi che dimostrano l’importanza che Ruben Loftus-Cheek ha avuto ieri in campo contro i francesi. Nelle statistiche citate dall’esperto, il centrocampista è sempre primo. Nello specifico, l’ex Chelsea è stato il migliore per: metri compiuti con movimenti palla al piede (262); metri in avanti con movimenti palla al piede (183); giocatore in campo che ha subito più falli (3); duelli vinti (10); Dribbling riusciti (5). Non serve aggiungere parole per descrive la prova di forza di Rubs contro il PSG.

Possiamo solo dire che è stato formidabile. E chiaramente il Milan, Stefano Pioli e tutti i tifosi sperano di non doverne più fare a meno. Si è sentita eccome la sua assenza in questo ultimo periodo, e come accennato, sono i risultati negativi a testimoniarlo. Importante sottolineare anche il vestito tattico che Pioli ha cucito addosso Loftus-Cheek ieri: mezzala d’inserimento, praticamente un trequartista dietro la punta che si è comportato egregiamente. Il 4-2-3-1 è tornato a sortire i suoi benefici e grande merito va indubbiamente al centrocampista inglese.