Malumori spazzati via, Pioli riabbraccia il gruppo e il Milan vince da squadra

Il Milan ritrova il gioco, la vittoria e i sorrisi. La squadra rossonera sta con il suo allenatore Stefano Pioli: le immagini non lasciano dubbi

Una vittoria prestigiosa come quella di ieri sera può davvero cambiare tutto. Il Milan di Stefano Pioli è rinato come un’Araba Fenice.Â

Abbandonato Pioli is on fire, nel pre-gara, il Diavolo ha ritrovato quella sana rabbia e voglia di vincere che ha permesso di battere il Psg. Il Milan è tornato ad essere squadra, una squadra unita che lotta su ogni pallone. Lo ha fatto anche Rafa Leao, che mai aveva giocato come ieri, rincorrendo l’avversario, ripiegando ed entrando in scivolata. Poi non sono mancate le accelerate devastanti, che hanno seminato il panico e il gol non è altro che la ciliegina sulla torta di una prestazione splendida. Il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 ha chiaramente dato una mano al portoghese ad esprimersi nel migliore dei modi, ma allo stesso tempo ha esaltato le caratteristiche anche di Ruben Loftus-Cheek, schierato in quella posizione di falso trequartista, a disturbare i palleggiatori dei francesi.

Il Milan è così rinato, dimostrando di poter essere una grande squadra e si è messo alle spalle tutti quei malumori, quelle polemiche che hanno accompagnato le ultime gare.

In questi giorni si è parlato spesso di uno spogliatoio spaccato, di divergenze tra l’allenatore e i calciatori. Le immagini della rabbia di Rafa Leao e Olivier Giroud dopo la sostituzione di Napoli sono state così sfruttate per appoggiare questa tesi. Ma si è scritto anche di un rapporto teso tra Theo Hernandez e Stefano Pioli.

Un nuovo Milan unito

Che qualcosa possa essere cambiato all’interno dello spogliatoio può essere anche normale, dopo quattro anni di convivenza, ma la partita di ieri ha dimostrato che la squadra sta con il suo allenatore.

Ci sono altri frame della partita, stavolta ignorati da molti, a dircelo: gli abbracci di Stefano Pioli con Rafa Leao e Mike Maignan, come si può vedere in foto ne sono certamente un esempio. Ma il tecnico si è reso protagonista di un abbraccio anche con Theo Hernandez, come possono testimoniare diversi giornalisti, nella pancia di San Siro a margine delle interviste post gara.

Il Milan si è dunque ritrovato, ha voltato pagina, dimostrando di poter competere con chiunque. Ora serve dare continuità alle proprie prestazioni, a partire dalla sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce, dove sarà vietato sbagliare. Solo uniti si vince