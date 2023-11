Mbappé raccoglie una banconota per Donnarumma e reagisce così (FOTO)

Mbappe incredulo raccoglie una banconota falsa, raffigurante il volto di Donnarumma, lanciata dagli spalti di San Siro, durante Milan-Psg

E’ stato uno spettacolo incredibile quello a cui hanno assistito gli oltre 70mila tifosi di San Siro. La partita tra il Milan e il Psg è stata certamente molto piacevole con tante azioni da gol, da una parte e dall’altra, soprattutto nel corso del primo tempo.

La gioia per i rossoneri è stata chiaramente immensa per la rimonta firmata Rafa Leao e Olivier Giroud, ma chi ha riempito gli spalti dello stadio Meazza si è goduto anche lo spettacolo fuori dal campo. L’intero stadio è stato protagonista di un’imponente coreografia, ma tutti i tifosi sono stati coinvolti anche negli insulti nei confronti di Gianluigi Donnarumma.

Al momento del sorteggio, la data del sette novembre era stata cerchiata in rosso: i tifosi del Milan, d’altronde, si sono sentiti traditi dal comportamento del portiere italiano, andato via a parametro zero, senza far incassare un euro al club. Un danno imperdonabile, che i sostenitori del Diavolo non hanno mai mandato giù.

Milan-Psg, contestazione per Donnarumma: Mbappe incredulo

Così Gianluigi Donnarumma è stato oggetto di fischi fin dal momento in cui ha messo piede in campo, durante il riscaldamento.

I tifosi non si sono risparmiati un attimo, con cori, insulti e fischi nei confronti del loro estremo difensore, bersagliano dal primo all’ultimo secondo. Ogni volta che toccava palla, San Siro lo contestava: praticamente impossibile giocare così, ma Donnarumma ha dimostrato di avere le spalle larghe, riuscendo a rendersi protagonista con un paio di interventi importanti, come quello su Okafor nel finale.

Sulla testa di Donnarumma, inoltre, sono piovute un milione di banconote, i ‘dollarumma‘, distribuiti prima della partita all’esterno dello stadio e lanciati nel corso della gara.

Il prato di San Siro si è così riempito di soldi falsi e una banconota è stata raccolta da Mbappe, rimasto alquanto incredulo da quanto stesse succedendo. Le immagini del suo volto pieno di stupore stanno così facendo il giro del mondo. Mbappe in queste ore è diventato virale anche per via di un video, ripreso da tanti tifosi del Milan, in cui sembra partecipare, divertito, ai cori contro Donnarumma. Ma in merito non c’è certezza.