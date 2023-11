Milan, Moncada in azione: un centrocampista nel mirino

Il capo scouting dei rossoneri nel weekend è andato a visionare il calciatore: il Diavolo pensa anche a un rinforzo in mediana?

La stagione del Milan è entrata nella fase più calda e, mai come ora, c’è da pensare al campo e ai risultati. Il Diavolo vive un anno molto importante per la crescita del club e l’affermazione in campo nazionale e internazionale, ma la società lavora sempre su tutti i fronti.

Il club rossonero è chiaramente sempre all’erta sul mercato e sulla possibilità di inserire giocatori importanti in rosa per rinforzare il valore complessivo della squadra a disposizione di mister Stefano Pioli. In questa prima parte di stagione i rossoneri hanno trovato alcune difficoltà e gli infortuni hanno reso alcuni reparti molto corti. In questo momento il tecnico emiliano sta facendo di necessità virtù, ma è possibile che a gennaio arrivi qualche rinforzo.

Il Milan è già impegnato a fare scouting e nel mirino c’è sicuramente un difensore, vista l’emergenza nel reparto arretrato, ma non solo. Sembra che la dirigenza sia alla ricerca anche di un centrocampista per rinforzare la mediana. Nelle ultime partite si è notata una certa fragilità della metà campo del Diavolo, con troppi spazi per gli avversari, e servirebbe un giocatore in grado di garantire maggior equilibrio e bravo nelle due fasi.

Piace anche il giovane Veiga

Geoffrey Moncada, il capo dello scouting del Milan, domenica scorsa è stato in Svizzera per visionare alcuni calciatori da vicino, e per capire se questi potessero fare al caso della squadra rossonera.

Più di preciso, il responsabile dell’area tecnica è stato a Basilea. Si era parlato di un interesse per il difensore ventenne Finn Van Breemen, che è stato quindi inserito nella lista dei numerosi difensori di prospettiva entrati nel mirino del club. Tuttavia, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbe anche un altro giocatore, ovvero il centrocampista portoghese Renato Veiga.

L’esperto di mercato spiega che Moncada segue tutti e due i giovani calciatori e che Veiga è un classe 2003 che è cresciuto nello Sporting Lisbona, e che nella seconda parte della scorsa stagione è andato in prestito in Bundesliga all’Augsburg. In estate si è trasferito a titolo definitiva al Basilea e al momento ha collezionato 10 presenze siglando anche un gol. Il suo contratto scade nel 2027 e Transfermarkt ne fa una valutazione di 1,5 milioni di euro.