Milan, svolta in difesa: colpo d’esperienza per Pioli

Il Milan deve pensare anche al mercato per migliorare una rosa che presenta delle lacune. Continua così la caccia al centrale di difesa: ecco l’ultima idea

Il Milan di Stefano Pioli e i suoi tifosi hanno ritrovato il sorriso dopo il successo contro il Psg di ieri. I rossoneri hanno vinto e convinto, rilanciandosi in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

Ma non si può certo abbassare la guardia e contro il Lecce servirà conquistare i tre punti per restare aggrappati alle prime, per non gettar subito via tutto. Il Diavolo si affiderà verosimilmente alla stessa formazione che ha battuto il Psg, anche se bisognerà capire quali siano le condizioni di Christian Pulisic, uscito con qualche problema fisico.

Ci saranno certamente in difesa Malick Thiaw e Fikayo Tomori, che in questo momento non hanno alternative. La speranza è di recuperare Simon Kjaer, indisponibile dalla sfida contro il Napoli. Gli infortuni di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino hanno complicato tutto, ponendo il Milan in piena emergenza.

A gennaio si correrà ai ripari, provando a mettere le mani su un nuovo difensore. L’idea è quella di acquistare un profilo giovane, che possa seguire le orme di Malick Thiaw.  Ma forse, vista la situazione, potrebbe servire di più un centrale subito pronto all’uso. Un calciatore d’esperienza, che possa dare una mano alla squadra senza dover aspettare un periodo di adattamento. Servirebbe, quindi, un calciatore navigato.

Milan, Laporte nome nuovo: il punto della situazione

Non ha alcun dubbio, in merito, Valentin Pauluzzi, giornalista de L’Equipe: “Non so se è praticabile, ma io prenderei Laporte – afferma il giornalista ai microfoni di Calciomercato.it -, non è un giovane, ma serve un elemento più esperto per la difesa, per completare l’organico. Un altro Pellegrino non penso sia giusto, e il Milan ogni tanto ha dimostrato di poter prendere elementi di esperienza”.Â

Il calciatore classe 1994, che lo scorso anno ha vinto la Champions League con il Manchester City, in estate è volato in Arabia Saudita per indossare la maglia dell’Al-Nassr, dove sta trovando continuità . L’ex Citizens ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e ad oggi appare complicato immaginare un suo ritorno immediato nel calcio che conta.

Ricordiamo, che i profili sul taccuino di Geoffrey Moncada, sono soprattutto quelli di Kelly del Bournemouth e di Maxime Esteve del Montpellier