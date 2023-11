@ML – Nessun problema per Leao. Le ultime su Pulisic

A margine della serata trionfale di Champions, c’era un po’ di preoccupazione per le condizioni dei due big rossoneri, usciti nel finale

Nell’euforia generale per una vittoria che, oltre ad aver rimesso il Milan in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions, ha anche restituito al popolo rossonero la più bella versione della loro squadra, c’era un po’ di apprensione per le condizioni di due calciatori usciti malconci dalla battaglia del ‘Meazza‘.



Rafael Leao, uno dei grandi protagonisti del match, è stato sostituito da Okafor all’84esimo, dando l’impressione di accusare qualche fastidio. Stesso discorso per Christian Pulisic, tra l’altro al rientro dopo l’apparizione a mezzo servizio in quel di Napoli, che al 91esimo ha lasciato il campo rilevato da Florenzi.

Nella giornata di oggi sono arrivati aggiornamenti sullo stato fisico del portoghese e dell’americano.

Leao non preoccupa, Pulisic in attesa di ulteriori controlli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milanlive.it, ad attendere di sapere con precisione l’entità del fastidio accusato ieri sera sarebbe solamente l’ex Chelsea, che però dovrebbe fare dei controlli al massimo nella giornata di domani giovedì 9.

A fine gara, nel consueto incontro coi giornalisti, Stefano Pioli aveva parlato di ‘un possibile crampo, anche se ‘nello stesso punto dell’altra volta‘, con chiaro riferimento alla contrattura – una sorta di affaticamento muscolare – patito nella citata gara del ‘Maradona‘.

Per quello che riguarda invece l’attaccante rossonero, vera superstar della sfida di Champions, non c’è alcun tipo di problema. Rafa Leao si era accasciato a terra facendo preoccupare non poco un intero stadio, ma la sua presenza per il match di sabato contro il Lecce non appare minimamente in dubbio. Probabilmente si è trattato solo di una grande stanchezza dovuta ad una partita in cui il lusitano è sembrato letteralmente posseduto dal…Diavolo.