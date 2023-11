Sacchi elogia Leao e spiega: “Ecco perché mi fa arrabbiare”

Sacchi ha analizzato la vittoria rossonera contro il PSG e ha finalmente speso parole positive per Leao, spesso criticato.

Il Milan ha fatto il Milan e ha sconfitto meritatamente il Paris Saint Germain a San Siro. Un successo fondamentale per il cammino in Champions League, che senza questi 3 punti sarebbe stato decisamente compromesso.

Adesso la squadra di Stefano Pioli ha 5 punti nella classifica del girone F, occupa la terza posizione dietro Borussia Dortmund (7) e PSG (6). Fanalino di coda il Newcastle United a quota 4. I giochi sono apertissimi. Nella prossima giornata i rossoneri ricevono il BVB e sono chiamati a vincere nuovamente.

Arrigo Sacchi su Milan-PSG e Leao

Dopo non aver risparmiato critiche dopo le scorse partite, stavolta Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport ha elogiato il Milan: “Tutti hanno dato l’anima, tutti si sono impegnati al massimo e questo è un aspetto molto positivo, soprattutto perché si veniva dalla brutta sconfitta contro l’Udinese. La vittoria sul PSG è una risposta importante del gruppo, che ora ha l’obbligo di proseguire su questo percorso. Per non avere alti e bassi è fondamentale avere un grande spirito di squadra e fortissime motivazioni. Direi che il Milan ieri sera ha messo in mostra queste qualità”.

L’ex allenatore è contento di aver rivisto un Milan in grado di giocare da squadra, cosa che non avveniva da un po’ di tempo e che spera succeda con continuità adesso: “Hanno battagliato – ha aggiunto – e hanno sofferto tutti assieme. Si sono dimostrati un collettivo“.

Sacchi ha speso delle parole anche per Rafael Leao, che ha più volte punzecchiato con dei commenti negativi e che stavolta esalta, pur tirandogli comunque le orecchie: “Da sottolineare la grande prestazione di Leao. Il portoghese, che a mio avviso ha qualità impressionanti e mi arrabbio ogni volta che non le sfrutta (è proprio un peccato), è rientrato per dare una mano ai compagni in fase di contenimento, ha piazzato una serie incredibile di scatti e in questo modo, oltre a creare problemi al PSG, ha dato coraggio alla squadra. Le sue ripartenze nella ripresa sono state devastanti, impossibile fermarlo“.

Ovviamente Leao, come tutti i compagni, è atteso alla prova della continuità. Sabato a Lecce la squadra di Pioli deve assolutamente tornare a vincere in campionato. Vietato fallire. Poi ci sarà la sosta nazionali ed è fondamentale affrontarla con 3 punti conquistati allo stadio Via del Mare.