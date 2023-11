Lecce-Milan, problemi per D’Aversa: perde un titolare

L’allenatore del club giallorosso potrebbe dover rinunciare ad uno dei suoi uomini più in forma in vista della gara col Milan

Se in casa Milan la grande vittoria ottenuta contro il Psg ha rappresentato ben più di un brodino – ora i rossoneri sono padroni del proprio destino in Champions League – nell’ambiente leccese – i salentini sono i prossimi avversari dei meneghini in campionato – ancora si mastica amaro per l’incredibile rimonta subita nei minuti di recupero all’Olimpico di Roma.

Il Lecce aveva già pregustato il dolce sapore della vittoria, che stava arrivando al termine di una gara condotta con grande intelligenza tattica, quando l’incornata di Azmoun e il guizzo di Lukaku – entrambi a segno in pieno recupero – hanno rovinato la domenica di Roberto D’Aversa, dei giocatori e di tutto il popolo pugliese accorso in massa nella Capitale.

Come se non bastasse l’intrinseco valore della formazione salentina, la sfida di sabato al ‘Via del Mare’ si presenta vieppiù insidiosa per il Milan, che sarà reduce anche dal grande dispendio di energie fisiche e mentali profuso contro il Psg. Infatti il Lecce avrà motivazioni enormi nel voler riscattare la beffa di Roma, che oltre ad avergli tolto il prestigio di una vittoria che sarebbe stata solo la terza della storia contro i capitolini a casa loro, avrebbe fatto fare un bel balzo in classifica alla matricola.

A giudicare dalle notizie provenienti dall’infermeria però, le premesse per la grande sfida al Milan non sono buonissime. Uno dei giocatori più in forma della rosa si sarebbe infatti infortunato in allenamento.

Allarme Lecce, si ferma il bomber: Milan a rischio

Protagonista di un ottimo avvio di stagione al suo primo anno in Italia – il 24enne svedese è in prestito dal Rostov – Pontus Almqvist ha rischiato di legare al suo nome la clamorosa impresa sfiorata a casa di José Mourinho. Era stato proprio l’onnipresente esterno d’attacco – già 922′, recuperi esclusi, giocati in stagione – a firmare l’illusorio vantaggio dei salentini.

Oltre a dover digerire la delusione di essere uscito dall’Olimpico con tanti complimenti ma a mani vuote, D’Aversa deve fare i conti con lo stop in allenamento subìto dal suo titolarissimo. Come riporta la testata Calciolecce.it infatti, Almqvist ha interrotto prima del previsto la seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA per colpa di un problema muscolare alla coscia destra.

La situazione verrà ovviamente monitorata nelle prossime ore e nei giorni successivi, ma la sensazione è che lo scandinavo non possa recuperare in tempo per la gara col Milan di sabato alle ore 15. Un bel guaio per i padroni di casa, che facevano affidamento su un giocatore già capace di andare a segno due volte, con un assist, nelle sue prime 11 apparizioni in Serie A.