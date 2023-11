Gerry Cardinale orgoglioso del Milan: “I ragazzi hanno dimostrato di sapersi esprimersi ai massimi livelli”

Il patron rossonero è molto contento dopo aver visto la squadra di Pioli sconfiggere il PSG: ha rivolto belle parole al gruppo.

Ad assistere a Milan-Paris Saint Germain di Champions League c’era anche Gerry Cardinale. Seduto tra Gordon Singer e Giorgio Furlani, si è goduto la vittoria fondamentale per il cammino europeo dei rossoneri.

Il fondatore di RedBird Capital Partners ha parlato a La Gazzetta dello Sport del trionfo della squadra di Stefano Pioli: “I nostri ragazzi si sono presentati per vincere e hanno dimostrato all’Europa e al mondo intero di essere capaci di esprimersi ai massimi livelli sulla scena internazionale. Sono felice per la squadra e per i nostri tifosi che hanno giocato un ruolo importante come dodicesimo uomo in campo in questa grande vittoria. Molto orgoglioso di tutto ciò che mostra il meglio del Milan”.

Cardinale non si è contenuto con le esultanze a San Siro. Non si era mai visto così felice da quando è entrato nel mondo Milan. Una felicità assolutamente giustificata, dato che è arrivata una vittoria contro il PSG e dunque contro una delle squadre più forti del mondo. Inoltre, era una partita praticamente decisiva per il futuro in Champions League dei rossoneri.

Milan, la situazione del girone F di Champions

Il successo ottenuto a San Siro ha permesso al Milan di portarsi a quota 5 punti, 1 in meno del PSG e 2 in meno della capolista Borussia Dortmund. Fanalino di coda del girone F è il Newcastle United a quota 4. A due giornate dal termine della fase a gironi la qualificazione agli Ottavi è apertissima.

Nel prossimo turno i rossoneri affronteranno il Borussia Dortmund a San Siro e una vittoria significherebbe scavalcare i tedeschi in classifica. Nell’ultima giornata contro il Newcastle potrebbe poi bastare un pareggio per accedere agli Ottavi, ma ciò dipenderà anche dai risultati delle altre. La cosa migliore è fare bottino pieno ed essere padroni del proprio destino, senza dipendere da nessuno.