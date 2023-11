Ibrahimovic-Milan, annuncio a breve: i dettagli del ritorno

Ibrahimovic è pronto a tornare nel mondo rossonero: l’ufficialità è attesa in questi giorni, i tifosi sono entusiasti.

Sembra ormai fatta per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Gli ultimi incontri tra lui e Gerry Cardinale sono stati importanti, permettendo di avvicinare molto le parti.

Stamane La Gazzetta dello Sport scrive che è questione di ore o al massimo di pochi giorni prima di leggere il comunicato ufficiale. La fumata bianca potrebbe arrivare tra oggi e domani. La trattativa è alle battute conclusive e già prima della trasferta di sabato a Lecce potrebbe esserci l’annuncio del ritorno dello svedese in un nuovo ruolo.

Ibrahimovic torna al Milan: il nuovo ruolo

Domani Cardinale farà rientro negli Stati Uniti e vuole farlo dopo aver annunciato il ritorno di Ibrahimovic. Ma quale sarà il ruolo che andrà ad occupare lo svedese?

La Gazzetta dello Sport scrive che Zlatan sarà legato al Milan, ma anche e soprattutto a RedBird. Non avrà una carica dirigenziale nell’organigramma del club. Il suo ruolo, probabilmente quello di advisor (consigliere), potrebbe essere inquadrato in qualche modo nella galassia della società americana proprietaria del Diavolo.

In rossonero la sua carica potrebbe spaziare più aree: da frontman in campo internazionale a interlocutore di Stefano Pioli su questioni di campo e di spogliatoio. Tornerà a frequentare Milanello, offrendo la sua visione delle cose all’allenatore e ai giocatori. Potrà dare il suo contributo a un club al quale è legatissimo.

Ibrahimovic ha sempre detto che al Milan si è trovato benissimo, come da nessun’altra parte. Già nel 2012 non voleva andare via, cosa che fu “costretto” a fare perché ai tempi la società aveva bisogno di vendere sia lui sia Thiago Silva al PSG. A inizio 2020 è tornato, dopo l’esperienza in MLS con i Los Angeles Galaxy, ed è stato molto importante nella crescita della squadra di Pioli.

È stato un punto di riferimento per tutto il gruppo, che con tanti giovani al suo interno aveva bisogno di un leader trascinatore. Lo Scudetto del maggio del 2022 è il frutto di un percorso di crescita costante che è stato possibile anche grazie a Zlatan. Adesso vedremo cosa saprà dare in una veste totalmente diversa. Cardinale ha insistito tanto per riportarlo al Milan, è convinto che possa avere un ruolo da valore aggiunto. Presto sapremo ufficialmente cosa succederà.