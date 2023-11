Milan, arriva il vice Theo Hernandez: accordo trovato, i dettagli

La società rossonera è a un passo dal mettere a segno il primo colpo di mercato per il 2024: intesa trovata con il giocatore.

Mancano meno di due mesi all’inizio della sessione invernale del calciomercato e il Milan sta lavorando ad alcuni acquisti. Com’è noto, l’infortunio grave capitato a Pierre Kalulu imporrà alla dirigenza di ingaggiare un nuovo difensore centrale.

Stefano Pioli ne ha già discusso con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Quest’ultimo è stato anche in Inghilterra a visionare Lloyd Kelly del Bournemouth e in Svizzera per Finn van Breemen del Basilea. L’inglese va in scadenza a giugno 2024, quindi è un’occasione molto interessante per gennaio.

Mercato Milan, arriva il vice Theo Hernandez: i dettagli

Il Milan non sta lavorando solo per l’acquisto di un difensore centrale. L’obiettivo è anche quello di prendere un terzino sinistro capace di alternarsi a Theo Hernandez. In questi mesi Pioli ha impiegato Alessandro Florenzi oppure il giovane Davide Bartesaghi sulla fascia mancina, ma preferirebbe un rinforzo nel ruolo.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il club rossonero ha raggiunto un principio di accordo con Juan Miranda. Pronto un contratto da 1,8 milioni di euro netti annui. Lo spagnolo può arrivare a parametro zero l’estate prossima, visto che il suo contratto scade a fine stagione, però ci sarà un tentativo per anticipare il suo ingaggio a gennaio.

Il Milan punta ad offrire 3 milioni al Real Betis per assicurarsi il cartellino di Miranda. Da vedere se il club andaluso accetterà una simile proposta o chiederà più soldi, nonostante una scadenza contrattuale ravvicinata. L’ex Barcellona, forte di un accordo con i rossoneri, potrebbe spingere per il trasferimento immediato in Italia.

Il classe 2000 sarebbe un ottimo vice Theo Hernandez, ha le caratteristiche adatte per essere una valida alternativa. È veloce, ha una buona progressione palla al piede, possiede una buona tecnica e sa rendersi pericoloso con i suoi cross. Il Milan farebbe un buon affare sotto ogni punto di vista. Farlo arrivare a gennaio sarebbe l’ideale per dare subito a Pioli un innesto.

Tra l’altro, Ramon Planes martedì sera era a San Siro per assistere alla partita di Champions League tra i rossoneri e il Paris Saint Germain. Si tratta del direttore sportivo del Real Betis, pronto ad ascoltare le offerte per il giocatore.