Milan-Inter, derby per un super talento: clausola da 12 milioni

I due club milanesi sono pronti a sfidarsi per un giovane talento europeo: Moncada lo segue da tempo e vorrebbe portarlo a Milano.

Il Milan è tra le società che sicuramente non starà ferma nella sessione invernale del calciomercato. Arriverà un difensore centrale in grado di sostituire l’infortunato Pierre Kalulu, ma potrebbe non essere l’unica operazione in entrata.

Il club rossonero sta pensando di prendere anche un vice Theo Hernandez, provando ad anticipare a gennaio l’ingaggio di Juan Miranda. Il terzino sinistro spagnolo va in scadenza di contratto a giugno 2024 e l’obiettivo è convincere il Real Betis a lasciarlo partire subito per 3-4 milioni di euro. Alcune fonti danno già per raggiunto l’accordo con il giocatore, mancherebbe quello con la società andalusa.

Calciomercato Milan, obiettivo comune con l’Inter: chi avrà la meglio?

Oltre alla difesa, anche il centrocampo potrebbe essere ritoccato. Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che il Milan ha messo gli occhi su Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 che milita nello Schalke 04. Si tratta della stessa squadra dalla quale fu prelevato Malick Thiaw nel calciomercato estivo 2022.

Il club di Gelsenkirchen sta vivendo un periodo negativo, è quartultimo nella Zweite Bundesliga (la Serie B tedesca). Il ragazzo ha messo insieme 11 presenze, 1 gol e 1 assist in questo inizio di stagione. Recentemente ha accusato un infortunio muscolare, ma nonostante la giovane età è considerato un elemento molto importante: 7 volte è partito come titolare.

Geoffrey Moncada lo segue da quando Ouédraogo aveva 15 anni e lo apprezza molto. Il 17enne tedesco è prestante fisicamente (è alto 1,91 metri) ed è ben messo anche sul piano tecnico, i margini di crescita sono notevoli. La novità degli ultimi giorni è l’inserimento dell’Inter, che a sua volta vorrebbe assicurarselo. Potrebbe esserci un derby milanese, ma bisogna fare attenzione anche a Lipsia e Bayern Monaco.

Ouédraogo ha un contratto in scadenza a giugno 2027 ed è presente una clausola da 12 milioni di euro che può favorire la sua partenza. Milan e Inter seguiranno il giovane talento anche in occasione del Mondiale Under 17 che si disputerà in Indonesia. Lo Schalke 04 è pronto a valutare le eventuali offerte a gennaio, anche se spera di tenere il suo gioiello fino al termine della stagione.