Milan, per la difesa un veterano in scadenza: affare low cost

Costantemente alla ricerca di un difensore da integrare in rosa a gennaio, il Milan guarda anche in casa Real Madrid: occasione low cost

Portata a termine la difficile missione Psg, con la retroguardia rossonera bravissima – pur con gli uomini davvero contati – a limitare al massimo le sortite offensive di Mbappé e compagni, il Milan si rituffa sul campionato. La vicinanza degli impegni – fortunatamente dopo la gara di Lecce di sabato 11 ci sarà un’altra sosta – obbligherebbe Pioli ad un minimo di turnover. Già, ma questo difficilmente riguarderà la difesa, che continua a convivere con lo stato di emergenza.



In vista del match contro l’ancora delusa compagine salentina, probabilmente Simon Kjaer non ce la farà a rientrare nella lista dei convocati. Con Kalulu e Pellegrino out ancora per diverse settimane, se non mesi, il tecnico parmigiano non ha rotazioni possibili al centro della difesa.

Sebbene non si possa far arrivare il mercato di gennaio con anticipo rispetto al calendario canonico, la dirigenza rossonera guarda con trepidazione alla riapertura degli scambi. Urge almeno un innesto da regalare a Stefano Pioli per evitare di giocare troppe partite senza ricambi.

I nomi nell’agenda di Furlani e D’Ottavio sono sempre gli stessi da qualche settimana. Da Esteve a Kelly passando per Koulierakis, la lista dei papabili è destinata ad allargarsi. L’ultimo profilo, suggerito da un’indiscrezione del portale spagnolo ‘Defensa Central’ – molto addentro alle vicende del club merengue – porta a bussare a casa del Real Madrid.

Il veterano è in scadenza, il Milan fiuta il colpo

Il sito iberico espone la difficile situazione contrattuale di Nacho Fernandez, uno che sembra sempre destinato, ogni estate, a salutare la Casa Blanca, ma che poi puntualmente resta. Ritagliandosi anche un discreto spazio, come dimostrano le 7 presenze su 12 gare di Liga, con 284′ sulle gambe.

Il 33enne, una vita intera nel club merengue e nativo proprio della capitale spagnola, ha l’accordo in scadenza nel prossimo giugno. Già molto vicino ad approdare nel nostro campionato 4 anni fa, quando l’allora allenatore della Roma Fonseca lo stava per strappare al Real salvo incontrare la resistenza di Zinedine Zidane, all’epoca tecnico degli spagnoli, il difensore sembra destinato a lasciare la sua città.

L’accordo per il prolungamento del contratto ancora non c’è: Florentino Perez sembra rassegnato a perdere il calciatore a ‘zero’. Conscio che il club iberico non ha alcun interesse a non incassare nemmeno un indennizzo dalla sua cessione, il MIlan intenderebbe presentare un’offerta già a gennaio. Pioli avrebbe il suo difensore esperto, e di grande esperienza, da inserire in rosa, mentre il Real non dovrebbe incassare la beffa dell’addio gratis.

Il problema, per un arrivo anticipato di Nacho a Milano, consta nella egual carenza, anche nel gruppo madridista, di un buon numero di alternative in difesa. Con Eder Militao out fino a fine stagione, Ancelotti non vorrebbe privarsi di un veterano di sicuro affidamento. E rendimento. Ad ogni modo il club meneghino potrebbe insistere col Real Madrid, o attendere direttamente il 30 giugno. Quando Nacho potrà accasarsi a Milanello a costo zero.