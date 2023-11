Sfida il Milan per vestire il nerazzurro: “Voglio l’Inter”

Il centrocampista è pronto a sfidare il Milan, con il sogno di vestire la maglia dell’Inter in futuro. Le sue dichiarazioni non sono certo passate inosservate

Il Milan e Stefano Pioli hanno ritrovato il sorriso dopo il successo prestigioso contro il Psg. Il Diavolo ha finalmente vissuto dei giorni sereni, ma la testa è già alla partita di sabato pomeriggio.

I rossoneri faranno visita al Lecce, che dopo essere partito alla grande non sta attraversando un ottimo momento. Il Milan non può comunque abbassare la guardia e serve conquistare i tre punti per non vedere scappare via le squadre di testa. Il Diavolo non può già abbandonare il sogno Scudetto e un ulteriore passo falso rischierebbe di compromettere già tutto. Dopo la vittoria contro il Psg serve dunque rilanciarsi anche in campionato, contro i salentini.

Il Lecce, come detto, non sta attraversando un periodo di forma eccezionale e l’ultima vittoria risale addirittura al 22 settembre, quando i salentini si imposero per un a zero contro il Genoa. Poi sono arrivate quattro sconfitte e due pareggi, oltre che l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Parma. Ma la classifica continua ad essere positiva: il Lecce, infatti, è al tredicesimo posto, grazie a tre successi e quattro pareggi, che hanno fruttato ben 13 punti. Il distacco dalla terzultima è di cinque lunghezze.

Lecce-Milan, motivazioni extra: Ramadani vuole l’Inter

Il Lecce vuole comunque una scossa e proverà a conquistare la vittoria contro il Milan, sfruttando anche le motivazioni dei suoi calciatori, che hanno voglia di mettersi in mostra per spiccare il volo.

E’ il caso di Ylber Ramadani. Il centrocampista classe 1996, intervistato da SportNews, ha confessato la propria passione per l’Inter. Il club nerazzurro è un obiettivo del giocatore, che si è lasciato andare ad una promessa davvero bizzarra: “Il mio agente era a Tirana, ha incontrato Ausilio ed è rimasto parecchio tempo a parlare – ha affermato Ramadani -. Per me è una motivazione molto grande, non devo smettere di lavorare per andare all’Inter. Se dovessi segnare un gol al Milan, torno a fare l’intervista con la maglia nerazzurra”. Parole che chiaramente non stanno passando inosservate. Il giocatore del Lecce avrà dunque avrà uno stimolo in più per poter far bene contro il Diavolo. Per il classe 1996 sarà in pratica una sorta di derby.