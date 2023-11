Lecce-Milan, Pioli cambia di nuovo il centrocampo: c’è un ritorno

Il Milan potrebbe ancora cambiare formazione di partenza contro il Lecce. Ecco le ultime secondo Sky Sport riguardo queste scelte.

Una settimana che potrebbe riportare entusiasmo e soprattutto vigore nella stagione del Milan. I rossoneri hanno avuto la capacità di rialzarsi nel momento più delicato, dopo le sconfitte pesanti contro Juventus e Udinese.

Il trionfo di Champions League in casa contro il PSG è sicuramente un’ottima notizia per la formazione milanista. Una prova di forza che ha dato anche diverse indicazioni al tecnico: può contare su alcuni titolarissimi e senatori, ma senza sottovalutare le risorse della panchina o di coloro che non si è ancora espresso al 100%.

Ecco perché Pioli sta variando molto le proprie scelte, sperimentando anche nuove soluzioni. Contro il Paris ha cambiato il centrocampo, dando una chance a Reijnders da regista puro e ritrovando la fisicità di Loftus-Cheek dal 1′ minuto. Ma in vista del match di sabato a Lecce è possibile che il tecnico cambi nuovamente.

Krunic di nuovo titolare: ecco chi gli lascerà il posto a Lecce

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan cambierà ancora volto contro il Lecce. In particolare si prospetta un cambio nelle rotazioni del centrocampo. In particolare Pioli conta di ripristinare la titolarità di un suo fedelissimo quale Rade Krunic, mediano bosniaco tuttofare.

Krunic è partito dalla panchina contro il PSG, un po’ a sorpresa, anche se deve ancora riprendere pienamente ritmo dopo l’ultimo infortunio muscolare subito il mese scorso. Però al Via del Mare di Lecce sembra destinato a tornare titolare. Pioli rilancerà uno dei suoi pupilli in mezzo al campo, facendo a meno invece di uno dei centrocampisti visti martedì in coppa.

A lasciare spazio a Krunic sarà uno tra Musah e Reijnders, visto che entrambi stanno giocando senza pause ormai da settimane. Nel nuovo 4-2-3-1 che Pioli sta rilanciando in questi giorni e già visto contro i parigini, sicuro del posto sarà Loftus-Cheek, nel ruolo di incursore e trequartista atipico.

L’altra novità certa per sabato alle ore 18 è il rientro da titolare di Samuel Chukwueze. Viste le condizioni non eccellenti di Pulisic (che oggi non si è allenato in gruppo) il nigeriano da poco ritornato a disposizione avrà una chance dal 1′ minuto. Agirà da ala destra, presumibilmente completando il tridente offensivo con Leao e Giroud. Per il resto scelte ormai fatte, senza ulteriori sorprese rispetto alle ultime uscite.