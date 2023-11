USA, i convocati di Berhalter: la decisione su Pulisic e Musah

La Nazionale degli Stati Uniti ha diramato la lista dei convocati di Berhalter. La decisione del CT sui rossoneri Christian Pulisic e Yunus Musah

Ci si avvicina alla terza sosta di questa nuova stagione, dove consuetamente avranno luogo gli impegni delle varie Nazionali di calcio. Il Milan di Stefano Pioli chiuderà questo terzo blocco di gare sabato pomeriggio contro il Lecce al Via del Mare. L’umore è sicuramente buono in casa rossonera dopo l’eccezionale vittoria contro il Paris Saint Germain in Champions League, ma inevitabilmente la squadra deve ancora fare i conti con gli infortuni.

Oltre ai già indisponibili Ismael Bennacer, Pierre Kalulu, Mattia Caldara, Marco Pellegrino e Simon Kjaer, dopo la sfida al PSG è tornato in infermeria Christian Pulisic. Per l’americano, per fortuna, sono state escluse lesioni ma la contrattura c’è e non è chiaro se riuscirà a recuperare in tempo per la trasferta di sabato. Oggi, l’ex Chelsea si è allenato a parte. Lavoro personalizzato per lui insieme a Simon Kjaer. Intanto, è stata resa pubblica la lista dei convocati degli USA per gli impegni della sosta. La Nazionale a stelle e strisce dovrà affrontare due amichevoli contro Trinidad e Tobago. La decisione su Pulisic la apprendiamo dal comunicato della Federcalcio americana.

USA, i convocati: presente un rossonero

Anche Yunus Musah, l’altro americano rossonero, sembrava esser uscito acciaccato dalla gara contro il Paris Saint Germain. Per fortuna, però, nessun problema fisico per lui, che era semplicemente stanco e affaticato dopo aver dato tutto sul campo. Salterà per squalifica la prossima di Champions League contro il Borussia Dortmund dato il giallo ricevuto in diffida, ma sarà disponibile per la gara di campionato contro il Lecce. Berhalter, CT degli Stati Uniti, ha convocato il centrocampista del Milan per gli impegni della sosta, come apprendiamo dal comunicato ufficiale della Nazionale a stelle e strisce.

Assente, invece, Christian Pulisic. Berhalter ha preferito non rischiare l’ex Chelsea per una semplice amichevole dato l’infortunio rimediato di recente. Tra l’altro alla stessa coscia del problema più grave che lo ha tenuto ai box una settimana prima. Pulisic rimarrà a lavorare a Milanello per recuperare del tutto dal leggero infortunio. Sicuramente, una notizia che fa piacere al Milan e a Stefano Pioli, consapevoli che in questo modo si può evitare il peggio per il talentoso esterno d’attacco.

Sappiamo quanto Christian sia importante per gli USA, probabilmente il tassello fondamentale della formazione di Berhalter. Ma per due gare di poco conto, può tranquillamente restare a riposo.