Il Lecce perde un titolare, è ufficiale: lesione muscolare, niente Milan

Brutte notizie in casa Lecce, che continua a perdere pezzi con l’ultimo infortunio piuttosto serio che lo toglie dal match di domani.

Il Milan deve cercare di continuare sulle ali dell’entusiasmo la sua stagione. Dopo il successo sul PSG in Champions League, che ha riportato sorriso e fiducia nell’ambiente, è tempo di tornare a fare punti in campionato. Urge un cambio di ritmo dopo le sconfitte con Juve e Udinese ed il pari di Napoli.

Sabato pomeriggio, dalle ore 18, il Milan sfiderà il Lecce sul campo del Via del Mare. Una trasferta molto complicata, visto che la formazione salentina ha dimostrato di saper giocare bene a calcio e dare fastidio a tutti, soprattutto alle squadre di alta classifica.

Brutte notizie però per il Lecce stesso. Infatti il tecnico Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di un importante calciatore, che ormai da inizio campionato è considerato un titolare della sua squadra. Un elemento che si sta ben comportando come attaccante, nonostante sia agli esordi in Serie A.

Lecce, ufficiale lo stop di Almqvist: lesione alla coscia destra

Già negli scorsi allenamenti c’erano diversi dubbi in casa Lecce sulle condizioni di Pontus Almqvist. Vale a dire l’attaccante esterno svedese, tra le grandi rivelazioni della formazione giallorossa in questa stagione. Un calciatore già molto in vista che però, come anticipato, non sarà presente nel match di domani.

Almqvist aveva interrotto l’allenamento del mercoledì, restando a riposo ieri per precauzione. Ma nella mattinata odierna, alla vigilia di Lecce-Milan, è arrivata la mazzata dall’infermeria: i controlli effettuati dopo il risentimento muscolare hanno evidenziato la lesione al bicipite femorale della coscia destra. Uno stop severo e piuttosto lungo, vista la delicata fascia di muscolo interessata.

Ciò significa che Almqvist resterà ai box almeno per tre settimane, saltando sicuramente il Milan e provando a recuperare durante le due settimane di sosta di novembre, periodo in cui il classe 1999 sperava di ottenere la convocazione dalla Svezia. Un gran peccato per D’Aversa, che perde il giustiziere di Lazio e Roma, visto che ha segnato ad entrambe le squadre romane.

Probabilmente al posto di Almqvist contro il Milan, nel ruolo di ala destra, potrebbe essere schierato uno tra capitan Strefezza e Oudin, entrambi abili a giocare in questa posizione. Un vero giramondo del pallone il calciatore svedese: Almqvist, nonostante abbia solo 24 anni, ha già militato in varie nazioni tra cui Italia, Polonia, Olanda, Russia oltre alla sua Svezia.