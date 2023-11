Italia, Spalletti chiama anche Calabria: la lista dei convocati

Calabria torna in Nazionale, è stato inserito nella lista del commissario tecnico per i prossimi impegni degli azzurri.

Dopo il weekend inizierà una nuova pausa nazionali e l’Italia affronterà due importanti partite per la qualificazione all’Europeo 2024. Venerdì 17 novembre allo stadio Olimpico di Roma arriverà la Macedonia del Nord, mentre lunedì 20 novembre alla BayArena di Leverkusen ci sarà lo scontro con l’Ucraina.

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per i due impegni e tra i nomi presenti c’è anche quello di Davide Calabria. Il capitano del Milan fa il proprio ritorno in maglia azzurra, indossata l’ultima volta il 14 giugno 2022 contro la Germania in Nations League. Una bella soddisfazione per il terzino rossonero, che ultimamente ha disputato delle buone partite e si è meritato la chiamata.

Cambiaso e Colpani al debutto con la Nazionale

I volti nuovi in assoluto sono quelli di Andrea Cambiaso della Juventus e Andrea Colpani del Monza. Per loro si tratta della prima convocazione in Nazionale. Hanno iniziato bene la stagione e si sono conquistati con merito questa occasione. Toccherà a Spalletti decidere se fargli scendere in campo. Intanto, essere ufficialmente entrati nel giro azzurro è un primo step importante.

Di seguito la lista completa dei convocati dell’Italia.

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus).

ATTACCANTI: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa)