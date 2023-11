“Leao mi vuole al Milan? Non mi interessa”: la rivelazione dell’attaccante

Il centravanti ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta e ha commentato il like del portoghese alla notizia di mercato

Nel weekend si giocherà la dodicesima giornata di Serie A, con il campionato che è ormai entrato a tutti gli effetto nel vivo. Il Milan deve recuperare qualche punto perso nelle ultime settimane e a Lecce serve assolutamente una vittoria.

Una delle squadre rivelazioni in questa stagione è invece il Bologna di Thiago Motta, che al momento occupa il sesto posto in classifica con 18 punti. I felsinei sono quindi in piena zona europea e domenica saranno ospiti della Fiorentina all’Artemio Franchi. La formazione rossoblù si sta confermando di ottimo livello e se la gioca sempre anche con le big. L’unico ko in campionato finora è stato al primo turno, proprio contro il Milan di Stefano Pioli.

Tra i protagonisti della squadra emiliana c’è sicuramente il giovane centravanti Joshua Zirkzee, che dopo l’addio di Marko Arnautovic si è preso sulle spalle il Bologna con 3 gol e 2 assist. Il classe 2001 olandese ha però subito allontanato le voci di mercato in chiave Milan e lo ha fatto nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Leao ha messo un like su una notizia di apprezzamento del Milan nei miei confronti? Non lo so, ma non mi interessano questi rumors. Io so che quando giro nel centro di Bologna tanti mi fermano e parliamo. Cerco di giocare bene perché non voglio deludere la gente”.

Ibra e Ronaldinho i suoi idoli

Il numero 9 del Bologna si trova molto bene in Emilia e vorrebbe provare a portare il club rossoblù nelle zone molto alte di classifica, a suon di gol e ottime prestazioni.

Zirkzee ha poi parlato del rapporto con il suo predecessore, Marko Arnautovic: “Con Marko avevamo e abbiamo un bellissimo rapporto. Quando ho fatto il primo gol lui mi ha fatto la prima telefonata. Mi ha detto che adesso è il mio turno. Non nego che ero felice quando è andato all’Inter perché si è liberato un posto”.

Un commento anche sugli idoli a cui si è ispirato, tra cui tanti ex Milan: “Da piccolino guardavo, Ibra, Ronaldinho, Ronaldo il Fenomeno e Van Basten. Poi ho giocato con Lewandowski e Arnautovic, ma a questi ultimi due non ho mai chiesto pareri o trucchi. Li ho guardati e ho assorbito nozioni e giocate. Il resto l’ho messo io”.