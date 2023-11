L’ex ds avvisa il Milan sul giovane talento: “In rossonero può diventare un top”

L’ex dirigente conosce bene il giovane difensore ed è sicuro che con il club rossonero può diventare un giocatore molto forte

La vittoria sul PSG ha ridato entusiasmo in casa Milan e ora c’è più ottimismo in vista delle prossime partite, già a partire da quella di sabato sul campo del Lecce. I ragazzi di Stefano Pioli ora ripartiranno con più fiducia, mentre la società deve iniziare a lavorare sul mercato.

C’è infatti sicuramente qualcosa da mettere a posto, soprattutto a causa dei tanti infortunio, e un paio di innesti potrebbero far comodo ai rossoneri. Sul momento del Milan e su un obiettivo di mercato del Diavolo si è espresso l’ex dirigente di Shakhtar Donetsk, Paok Salonicco e Benfica, ovvero José Boto. Il portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a TV Play, partendo proprio dalla vittoria con il PSG di martedì.

“È stata una partita fantastica, – ha esordito Boto – la migliore dell’edizione di quest’anno. Mi piace molto il Milan come squadra. Se dovessero eliminare questi alti e bassi, potrebbero diventare un grande team. È una squadra giovane che dovrà lavorare di pari passo con la passione dei dirigenti”.

Boto garantisce per Koulierakis

Boto a questo punto si è soffermato sul miglior giocatore del Milan, Rafa Leao, spiegando che con la continuità può davvero essere uno dei migliori. L’ennesimo colpo di mercato del Milan che ha dato i suoi frutti col tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Konstantinos Koulierakis (@konstantinos_koulierakis)

L’ex ds spiega “Leao è un talento straordinario. Ha ancora dei margini di crescita e può anche diventare un Pallone d’Oro, ma deve essere continuo. Devo fare i complimenti allo scouting del Milan, visto che ha preso tanti giovani promettenti. I tifosi devono avere pazienza“.

A questo punto Boto ha parlato di Konstantinos Koulierakis, il giovane difensore greco che conosce da quando era dirigente del Paok: “Non è ancora da big europea, ma ha tutto il potenziale per diventare un top player. Al Milan potrebbe diventare un giocatore forte perché punta sui giovani. È un mancino di 19 anni molto promettente che ho promosso l’anno scorso in prima squadra”.

Boto ha poi parlato anche di un ex Milan come Tiago Djalo, affermatosi in Francia con il Lille e attenzionato da dall’Inter. A suo modo di vedere il difensore si adatterebbe bene alla Serie A. Infine ha rivelato di esser stato ad un passo dalla Roma, dicendo che se fosse arrivato nella Capitale avrebbe provato a portare sulla panchina dei giallorossi Roberto De Zerbi.