Milan, nuovo bomber nel mirino: assalto a gennaio

Il Milan ha messo nel mirino un nuovo attaccante dopo le notevoli prestazioni in questo avvio di stagione. Possibile colpo già a gennaio

E’ un Milan bisognoso di rinforzi in attacco. Nonostante Olivier Giroud continui imperterrito a fare il giovanotto, come dimostrato nello straordinario gol di testa contro il PSG, serve un’alternativa veramente valida che possa farlo rifiatare. D’altronde, il francese ha 37 anni, e non si può pretendere che le giochi tutte e per intero. Luka Jovic non sta dando le risposte sperate, affatto. Precario in condizioni fisiche e mentali, si sta rivelando una delusione di mercato, nonostante l’acquisto a zero. Ci sarebbe Noah Okafor, chiamato però spesso a sostituire Rafael Leao sulla fascia sinistra.

Ecco che il Milan, per condurre una seconda parte di stagione al massimo delle ambizioni, sta pensando di regalarsi già a gennaio un nuovo attaccante. I nomi monitorati sono diversi. Piaceva parecchio Taremi, stesso obiettivo dell’estate, ma i rapporti con i suoi agenti pare si siano completamente rotti. Il Milan, però, continua a guardare in Primeira Liga, dunque nel massimo campionato portoghese. Distolta l’attenzione dall’iraniano, i radar sono piombati su un centravanti militante nello Sporting Lisbona. La notizia è un’esclusiva dell’edizione inglese di 90.com. Il Diavolo ha messo nel mirino il classe 1997 svedese e potrebbe fare sul serio nel mercato invernale.

Milan, nome nuovo in Portogallo: c’è già concorrenza

Il profilo finito nel mirino del Milan è Viktor Gyokeres, prima punta dello Sporting Lisbona arrivato in Portogallo soltanto quest’estate. Di lui hanno stupito i numeri, dato che ha segnato 11 reti nelle prime 13 presenze stagionali (4 assist), tra campionato e coppe. Un rapace della porta acquistato dal Coventry City, club inglese di Serie B. E’ costato ben 20 milioni euro allo Sporting Lisbona quest’estate, e sta già ripagando alla grande. Il Milan non ha potuto fare a meno di notarlo, ma non è stato l’unico. Gyokeres è seguito con grande interesse anche da Borussia Dortmund, West Ham e Brentford, ma queste ultime due non sono mete gradite all’attaccante. Non vuole tornare in Inghilterra, secondo quanto riporta 90.com.

Oltremanica ha già indossato le maglie di Brighton e Swansea, senza avere successo. Solo nei due anni col Coventry è riuscito a mettersi in mostra segnando 41 reti in poco più di 100 presenze. L’inizio da urlo con la maglia dello Sporting Lisbona ha fatto salire il suo valore di mercato a 32 milioni (Transfermarkt). Il Milan, come il Borussia Dortmund, continueranno ad osservare le sue prestazioni, valutando se tentare o meno l’offensiva a gennaio.