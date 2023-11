Milan, obiettivo a rischio: c’è anche la Juve sul bomber africano

Nella spasmodica caccia al vice-Giroud, spunta l’interesse della Juve, che ha mandato dei suoi emissari a seguire l’attaccante

Ufficialmente, nonostante da più parti se ne sollecita l’azione, la dirigenza del Milan non starebbe seguendo nessun attaccante. Lo staff tecnico sembra ancora riporre fiducia nelle possibilità di Luka Jovic che però, dopo la gara col Genoa, ha nuovamente fallito la chance da titolare che Pioli gli ha concesso in occasione dello sfortunato match casalingo contro l’Udinese.



Con più di un tifoso che addirittura rimpiange la forse frettolosa partenza di Lorenzo Colombo, che al Monza ha già realizzato tre gol, e la difficoltà nel dare il ben servito all’attaccante serbo a metà del prestito che finirà a giugno, Furlani e D’Ottavio tentano di coniugare le diverse correnti di pensiero, e di visione, prima di affondare il colpo per un acquisto che possa arrivare già e gennaio.

In via ufficiosa quindi, con rumors confermati da più parti, i dirigenti rossoneri lo stanno cercando eccome un bomber. Meglio se riuscisse ad arrivare a gennaio, ma poco male se – sempre che il profilo sia di valore – dovesse invece essere tesserato il prossimo luglio. Il caso di Mehdi Taremi è esemplificativo in tal senso: il Milan spinge per averlo col nuovo anno, ma non disdegnerebbe nemmeno dargli il benvenuto in estate. Quando arriverebbe a costo zero.

La Juve si muove per il nuovo Osimhen: Milan all’erta

Tra i nomi accostati al club rossonero per gennaio o per luglio, spicca il nome di Jonathan David, il fenomenale attaccante canadese in forza al Lille. Nelle ultime settimane però un altro giocatore è stato messo nella lista dei desideri della dirigenza. Si tratta di un bomber da molti considerato il nuovo Osimhen, per via della giovane età e della stessa nazionalità, che condivide con lo straordinario calciatore del Napoli. Stiamo parlando di Victor Boniface, che al suo primo anno in Bundesliga sta facendo letteralmente sfracelli.

Undici gol e sei assist nelle quindici gare ufficiali giocate in stagione, in tutte le competizioni, con la maglia del Bayer Leverkusen fanno del nigeriano uno dei pezzi pregiati delle prossime finestre di scambi. Il club teutonico nella scorsa estate ha sbaragliato la concorrenza acquistandolo dall’Union Saint Gilloise per poco più di 20 milioni. Ebbene ora il prezzo del calciatore è praticamente raddoppiato.

Fonti molto vicine alla dirigenza bianconera confermano la presenza di alcuni scout della Juve ad osservare con attenzione i progressi di Boniface in Europa League, dove ha già realizzato tre gol in quattro match. Si prevede dunque una serrata lotta di mercato e tra Milan e Juve, e tra entrambe e la schiera di club europei che hanno aperto il fascicolo sull’africano classe 2000.