Dirigente a San Siro per Milan-Psg: colpo rossonero sempre più vicino

Il Direttore Sportivo era presente a San Siro in occasione di Milan-PSG. Un indizio importante nell’ambito della trattativa per il giocatore

Il Milan sembra essersi rialzato dal recente periodaccio grazie alla strepitosa e importante vittoria contro il Paris Saint Germain in Champions League. Inevitabilmente, però, la dirigenza è attenta alla rosa, consapevole che mancano dei pezzi fondamentali affinché il gruppo possa essere competitivo con costanza ai più alti livelli del calcio europeo. In particolare e ad oggi, sono tre le esigenze di mercato del Diavolo. Servono un nuovo attaccante, un nuovo difensore centrale e un nuovo terzino sinistro. Tre ruoli cruciali in cui il Milan ha delle grosse lacune. D’altronde, Giroud non può giocarle tutte e per intero, la difesa è in apnea a causa degli infortuni, e Theo Hernandez, come Olivier, ha bisogno di un’alternativa valida. Su quest’ultimo fronte, quello relativo al terzino sinistro, qualcosa ha cominciato a muoversi nel concreto da un po’.

Si, perché il Milan sembra aver ormai bloccato il vice Theo per la prossima stagione. Di chi si tratta? Di Juan Miranda, l’esterno sinistro del Real Betis con contratto in scadenza il prossimo giugno. Furlani, in realtà, aveva provato ad ingaggiarlo già in estate, progettando uno scambio non andato in porto con Alexis Saelemaekers. Ma l’AD è tornato all’attacco nelle ultime settimane, con forse l’intenzione di anticipare il colpo a gennaio, nel mercato invernale. C’è un indizio che fa ben sperare nella trattativa.

Miranda al Milan, il DS direttamente a San Siro

L’intenzione del Milan, dunque, sembra essere quella di far arrivare lo spagnolo Juan Miranda nel prossimo mercato, così da rinforzare la rosa in vista di una seconda parte di stagione tosta e che necessita di qualità per fare bene. L’idea è quella di offrire al Real Betis, che altrimenti lo perderebbe a zero a giugno, un indennizzo da 2-3 milioni di euro. Soltanto i prossimi mesi potranno dirci se andrà davvero in questo modo, fatto sta che i rapporti tra Milan e Betis sembrano andare a gonfie vele.

Lo dimostra la presenza del Direttore Sportivo del club spagnolo, Ramon Planes, a San Siro in occasione di Milan-Paris Saint Germain. Il dirigente del Real Betis era certamente uno dei tanti addetti ai lavori, ma data l’ipotetica trattativa in atto, non è escluso che ci sia stato un contatto diretto con il club rossonero per portare avanti le discussioni su Juan Miranda. Il Milan pare avere pochi dubbi: è il classe 2000 spagnolo il prescelto al ruolo di vice Theo. Solo il tempo potrà dirci di più sulla questione di mercato.