@ML – Lecce-Milan, Pioli non parlerà in conferenza stampa

L’allenatore dei rossoneri non rispondere alle consuete domande dei giornalisti prima del match contro la formazione pugliese

Domani sera alle 20.45 il Milan è impegnato al Via del Mare per la trasferta contro il Lecce, nel match valido per la 12esima giornata di Serie A. Dopo la reazione in Champions League, ora i rossoneri sono chiamati a rialzare la testa anche in campionato.

Ad attendere i rossoneri c’è una squadra in difficoltà dopo diversi risultati negativi, che vorrà sicuramente ritrovarsi davanti ai propri tifosi con una bella prestazione contro una big. Al Milan però serve assolutamente una vittoria per non perdere ulteriore terreno da Inter e Juventus, che hanno un turno agevole sulla carta nel weekend, rispettivamente contro Frosinone e Cagliari.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Stefano Pioli stavolta però non parlerà nella consueta conferenza stampa di vigilia del match. Nessuna risposta ai giornalisti quindi prima della partita contro i salentini. Nessun motivo particolare se non il fatto che il Diavolo sta giocando tante gare ravvicinate e che il tecnico emiliano ha parlato solo qualche giorno fa in vista della sfida contro il Paris Saint-Germain.

Non ci sarà quindi occasione per capire qualcosa in più in vista della sfida di domani e su chi potrà giocarla. Il tecnico tornerà quindi a parlare nel post match e nella conferenza per la prossima partita contro la Fiorentina, dopo la sosta.