@ML – Pulisic e Kjaer non disponibili per Lecce-Milan

Come da previsione, i due rossoneri non saranno a disposizione di Stefano Pioli per il match in trasferta contro il Lecce. Tutti i dettagli da MilanLive

Il Milan si appresta a partire per Lecce, dove affronterà la squadra di Roberto D’Aversa allo Stadio Via del Mare. La gara è in programma domani pomeriggio alle ore 15.00. La dodicesima giornata di Serie A servirà ai rossoneri a confermare la rivalsa messa in atto contro il PSG in Champions League dopo le precedenti delusioni. Una gara chiaramente da non sottovalutare, e che precede la sosta per le Nazionali. Il Milan tornerà poi in campo il 25 novembre contro la Fiorentina. Le ambizioni sono dunque altissime, per andare a riposo con il morale alto e positivo.

Il Lecce si è dimostrato avversario arduo da sfidare in questo avvio di stagione, con D’Aversa che è riuscito presto a dare una notevole impronta al gioco dei pugliesi. Il Milan ha avuto pochi giorni per preparare la gara, ma ha lavorato con il massimo delle motivazioni. La rosa, come appreso da MIlanLive.it, si presenterà a Lecce con due defezioni importanti. Saranno infatti assenti sia Simon Kjaer che Christian Pulisic. I due non sono riusciti a smaltire in tempo gli acciacchi fisici.

Milan, contro il Lecce senza Kjaer e Pulisic: i sostituti

Simon Kjaer ha lavorato a parte nel corso di questa settimana, a causa di un affaticamento muscolare che lo sta fermando più del previsto. Quanto a Pulisic, è uscito con una contrattura alla coscia sinistra dal match di Champions contro il PSG. Escluse lesioni, ma anche l’americano ha svolto degli allenamenti personalizzati in questi due giorni. Non si vuole di certo rischiarlo, e per questo Pioli lo lascerà a Milanello insieme agli infortunati quali Kjaer, Pellegrino e Bennacer.

Dunque, rimane l’emergenza in difesa per Pioli. Orfano sia di Kjaer, Kalulu e Pellegrino, si affiderà agli unici titolari rimasti, e dunque Thiaw e Tomori. Quanto all’assenza di Pulisic, sulla destra dovrebbe partire dal primo minuto Samuel Chukwueze, che è stato assente anche lui per infortunio, ma è recuperato. Il ballottaggio sulla destra però rimane, dato che come ha riferito Sky Sport, Pioli ha anche provato Luka Romero in questi due giorni da esterno alto a destra. Solo domani ogni riserva verrà sciolta, intanto è certa l’assenza sia in campo che in panchina di Simon Kjaer e Christian Pulisic.