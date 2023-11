Mondiale per club 2025, Milan dentro o fuori? La situazione

Si discute ancora dei criteri che la FIFA sceglierà per la qualificazione al primo Mondiale per club esteso a più squadre, con 32 partecipanti.

Dall’estate 2025 scatterà il primo grande evento mondiale per squadre di club del calcio. La FIFA lancerà il nuovo format del cosiddetto Mondiale per club, proponendolo come una vera e propria coppa del mondo che riguarderà le migliori squadre del pianeta.

Un evento grandioso che allieterà i tifosi di calcio, in particolare quelli delle 32 squadre che prenderanno parte a questa prima edizione. Il problema è che non sono ancora stati decretati i criteri ufficiali per la partecipazione, che riguarderà sicuramente il ranking.

In zona Uefa, dunque le partecipanti della parte europea, si stanno attendendo le decisioni dei piani alti in tal senso. Una cosa è certa: potranno partecipare al massimo due squadre della stessa lega nazionale (dunque 2 club italiani, due inglesi, due spagnoli ecc…)

Milan in lizza per un posto al Mondiale: i tre criteri possibili

Come scrive Calcioefinanza.it, la Uefa sta valutando tre criteri possibili di calcolare un ranking definitivo, dal quale poter decretare le qualificazione per il Mondiale per club 2025.

Il primo è quello di mantenere il ranking classico europeo per club, però indirizzato solo alle squadre che hanno disputato la Champions League dal 2020-2021 in avanti. In questo caso sarebbero agevolate tutte le società che hanno avuto forza e continuità nel qualificarsi a questa competizione europea.

Il secondo è un sistema di punti particolare, ideato dalla FIFA in prima persona. In questo caso si andrebbe a premiare le singole vittorie in Champions League e non il percorso nella stessa competizione. I punti assegnati nel ranking sarebbero cinque per la partecipazione, tre per vittoria e uno per pari.

Il terzo criterio, sicuramente il meno probabile, è quello di contare sul ranking Uefa generale, considerando così anche i punti conquistati dai club per le altre due competizioni europee, la Europa League e la Conference League.

Ma la domanda è: il Milan parteciperà o meno al Mondiale per club? Forse, ma solo se la Uefa sceglierà di seguire il primo criterio, ovvero i punti reali conquistati in Champions dal 2020 al 2024. I rossoneri sono alle spalle della Juventus nella classifica nazionale, ma i risultati di questa edizione di Champions potrebbero agevolare un sorpasso, visto che i bianconeri sono fuori dalle coppe europee.

Una cosa è certa: una delle due italiane invitate a partecipare al torneo negli USA sarà l’Inter. Infatti i nerazzurri, per ranking Champions o generale non potrà essere scavalcata da nessuna delle rivali italiane entro fine 2024.