Paolo Maldini direttore sportivo dell’Al-Ittihad: “A breve la decisione”

Nuova possibile avventura da dirigente per Paolo Maldini, la prima professionalmente in un altro club che non sia il Milan

Le strade di Paolo Maldini e il Milan si sono separate a giugno. La clamorosa decisione è stata presa da Gerry Cardinale dopo un confronto al termine della scorsa stagione. Una differenza di vedute troppo ampia per poter continuare insieme e quindi la scelta è diventata inevitabile.

Con lui è andato via anche Frederic Massara, l’ex direttore sportivo dei rossoneri; il fortissimo e solidissimo rapporto con Maldini lo ha portato all’allontanamento, condiviso dalla società che ha deciso di ristrutturare il club con maggiori poteri all’ad Giorgio Furlani e a Geoffrey Moncada, l’ex capo scout. Ad oggi Maldini, ancora sotto contratto col Milan fino a giugno 2025 (aveva rinnovato un anno fa a poche ore dalla scadenza del contratto), non è ancora uscito allo scoperto. Intanto però per lui si stanno aprendo le porte di una nuova avventura professionale.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Paolo Maldini è il principale candidato a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Al-Ittihad. L’ex dirigente del Milan prenderà una decisione nelle prossime ore. Per lui si tratterebbe della prima avventura professionale in un club che non sia il Milan.

🚨 EXCL: Paolo Maldini, main candidate to become new Al Ittihad director with new chapter in Saudi Pro League. 🇸🇦

Former AC Milan director, set to decide his future soon with Al Ittihad serious possibility being considered.

Al Ittihad also recently fired Nuno Espirito Santo. pic.twitter.com/mNQRkEYypJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2023