Pioli e Giroud “insultati” da un tifoso: lo scherzo (di pessimo gusto) de Le Iene – VIDEO

Stefano Pioli e Olivier Giroud protagonisti inattesi dell’ultimo scherzo messo in scena da Le Iene, stavolta finiti nei pressi di Milanello.

Mentre il Milan si gode il ritorno alla vittoria, nell’impegno più difficile contro il Paris St. Germain, c’è chi ha deciso di divertirsi organizzando uno scherzo in piena regola proprio in casa rossonera.

Stiamo parlando del programma televisivo de Le Iene, il contenitore satirico e di inchiesta di Italia Uno che ormai fa parte della storia televisiva italiana. Negli ultimi anni la trasmissione targata Mediaset ha deciso di inserire servizi sullo stile di ‘Scherzi a parte’, burlandosi di alcuni personaggi celebri con gag create ad arte.

Gli ultimi a cadere nella trappola ironica de Le Iene sono stati due personaggi centrali del Milan di oggi. Ovvero Stefano Pioli, tecnico rossonero ormai al quinto anno consecutivo di permanenza, e Olivier Giroud, il centravanti che viene dallo splendido quanto decisivo gol contro il PSG.

Le Iene e lo scherzo “cattivo” con il tifoso disabile

L’idea è stata quella di mandare un tifoso speciale, un giovane ragazzo con disabilità e costretto alla sedia elettrica, in quel di Milanello per fare delle foto con i suoi idoli rossoneri. Il primo a scattare nella trappola de Le Iene è stato mister Pioli, che come al suo solito si è prestato a scattare qualche foto e fare due chiacchiere, ignaro dello scherzo cattivello.

Il tifoso, dopo aver chiesto la suddetta foto a Pioli, etichetta così il mister: “La chiamano Padre Pioli perché fa i miracoli? Beh secondo me lei è miracolato, è ancora qui al Milan…speriamo che la caccino”. Al commento pungente però Pioli risponde con grande prontezza e senza offendersi: “Speriamo di continuare”, dice al ragazzo tetraplegico restando quindi allo scherzo.

Meno bene è andata con Olivier Giroud. L’attaccante è rimasto vittima degli insulti benevoli del tifoso mandato dalle Iene, il quale dopo aver parlato del suo coro ‘Si è girato Giroud’, lo attacca: “Allora girati e vattene a fan****“. Inconsapevole l’attaccante chiede spiegazione ed il tifoso incalza: “Vai perché fai schifo”.

Il francese ci rimane piuttosto male, poiché non si aspettava questo attacco da un tifoso. Uno scherzo svelato solo successivamente, riuscito a metà e che sicuramente non fa ridere.