Bobo TV, Adani provoca Vieri: “Libertà o servilismo?” (VIDEO)

Vieri ha rotto con i suoi ex amici e compagni della Bobo TV: in queste ore Adani ha lanciato un’altra bordata.

Da giorni sta facendo rumore quanto successo alla Bobo TV, che andrà avanti diversamente dopo che le divergenze avvenute tra Christian Vieri e gli altri partecipanti della nota trasmissione Twitch.

L’ex attaccante di Juventus, Inter e Milan voleva effettuare qualche cambiamento e i suoi compagni di avventura non erano d’accordo. Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno preferito abbandonare il progetto. I primi due hanno già lanciato delle frecciate al suo indirizzo, mentre l’altro finora non si è esposto su quanto successo.

La Bobo TV cambia: Adani critica Vieri

Nella giornata di venerdì è stato annunciato che l’ingresso della Bobo TV sulla radio TV Serie A. Il format si chiamerà “Bobo TV Talk Show” e partirà da lunedì 13 novembre. Gli ospiti saranno Adriano, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti. Una partnership di cui Vieri è molto entusiasta. Sicuramente un cambio di rotta che non sarebbe stato possibile con i suoi ex amici.

Lele Adani non ha nascosto il suo disappunto per questa svolta e lo ha fatto delle storie Instagram nelle quali ci ha messo la faccia rivolgendosi ai suoi follower: “State tranquilli. Dove saremo noi ci saranno approfondimento, studio, analisi, ricerca, passione, linguaggio, confronto, divisione nelle vedute, continuo dibattito e grande rispetto per il calcio. Rispetto, ma con la massima libertà. Non ci sarà nessun patto col sistema. E a proposito di questo…“.

L’ex difensore nell’ultima parte del suo intervento ha lanciato una domanda provocatoria che sembra proprio una frecciata a Vieri: “Io volevo chiedere a voi, che ci avete accompagnato e che ci volete bene, oltre a chiederci di esserci: da che parte vi schierate? Da quella della libertà oppure del servilismo?“.

È evidente che Adani non ha apprezzato la scelta di Bobo di accordarsi con la Serie A. Si può facilmente intuire che vede questa decisione come un rischio di non poter esprimere concetti liberamente, perché il format viene in qualche modo “istituzionalizzato” e determinate cose che venivano dette in trasmissione fino a poco tempo fa non si potranno dire.

Adani, Cassano e Ventola torneranno comunque in qualche altro contesto. Sicuramente si stanno organizzando per riprendere a fare ciò che facevano prima, anche se senza Vieri. Presto dovrebbe arrivare un annuncio da parte loro.