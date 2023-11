Camarda, il Milan ha le idee chiarissime: c’è già un piano per il futuro

Tuttosport fa un focus importante sulla posizione di Francesco Camarda al Milan, il prodigio della Primavera che sta lasciando tutti a bocca aperta. Il club rossonero ha un piano per il suo futuro

Francesco Camarda sta facendo ben sperare il Milan. A soli 15 anni, milita già nella Primavera rossonera, e sicuramente non per scaldare la panchina. Il giovanissimo sta avendo un impatto micidiale nonostante giochi in una categoria di molto superiore a quella che gli spetterebbe. Il gol è la sua firma principale, e l’ultimo messo a segno nella gara di Youth League contro il PSG ha stupito il mondo intero. Una rovesciata meravigliosa, perfetta, che ha regalato il momentaneo 2-0 alla squadra di Ignazio Abate.

Ormai, lo conoscono tutti Francesco Camarda, un baby bomber che ha già segnato più di 500 reti nella sua giovanissima carriera. L’exploit con la Primavera rossonera ha fomentato l’idea di vederlo molto presto in Prima Squadra, alla corte di Stefano Pioli. D’altronde, lo fa il Barcellona con Yamal e altri, perché non può farlo il Milan con il suo giovane attaccante? In questa prima stagione tra gli Under 19, Camarda ha già segnato 7 gol: uno in campionato, tre in Coppa Italia e altri tre in Youth League.

Il Milan sa di avere tra le mani un futuro top player, ed ha già pronto un piano per lui per accompagnarlo nella sua crescita e tenerselo stretto stretto.

Milan, per Camarda un regalo di compleanno speciale

Nella sua edizione odierna, Tuttosport spiega che il Milan vuole tutelare il suo prodigio di 15 anni, e sta già programmando il rinnovo di contratto che potrà essere decisivo nella sua entrata in Prima Squadra. Quando compirà 16 anni, il 10 marzo del 2024, l’intenzione primaria è quella di regalargli il primo contratto da professionista col Milan. Per norme federali questo non potrà essere superiore ai tre anni (per i minorenni), e dunque valido sino al giugno del 2027. Il modo migliore per blindare questa assoluta promessa dell’attacco! Ma Tuttosport non esclude un’ipotesi.

Il quotidiano torinese pensa che se Francesco Camarda dovesse continuare così, potrebbe essere convocato in Prima Squadra da Pioli già nel prossimo finale di campionato, e chissà timbrare i suoi primi minuti in Serie A. Il Milan, che da qualche anno non riesce a trovare un bomber davvero valido per il suo scacchiere (eccetto Giroud che però ha oggi 37 anni), sa che tra poco tempo potrebbe inserire in rosa uno che ha tutte le sembianze del vero attaccante del futuro.