Gol e firma: c’è il Milan nel futuro

Per il giocatore è sempre più probabile un futuro con la maglia del Milan. Rapporti ottimi e firma davvero vicina per l’attaccante che fa impazzire i tifosi

Il Milan nel futuro. Il giocatore continua a convincere ed è pronto a firmare con il club rossonero, rendendo felici tutti i tifosi del Diavolo.

Stiamo parlando di Olivier Giroud, che stamani viene celebrato sui quotidiani sportivi, per il traguardo delle 100 presenze. Un traguardo davvero importante e non certo da sottovalutare per un calciatore, che lo scorso 30 settembre ha compiuto 37 anni.

Il traguardo verrà tagliato pomeriggio contro il Lecce, Stefano Pioli, infatti, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo bomber. Non c’è spazio per rifiatare, sarà il francese, protagonista anche con la Nazionale di Deschamps, a guidare l’attacco. Il Milan ha bisogno del Milan e non si può fare. a meno di Olivier Giroud, determinante come nessuno in stagione con la maglia rossonera addosso.

Martedì nella sfida che ha rappresentato l’ennesima rinascita del Diavolo, con il Psg, ci ha messo lo zampino, risultando decisivo con la rete di testa su assist di Theo Hernandez. Per Giroud sono sette i gol stagionali in quattordici match, oltre a tre assist.

Milan, Giroud verso il rinnovo

Numeri importanti, che confermano quanto il francese sia ancora integro e utile al Milan. Ma il francese è fondamentale anche dentro e fuori dal campo per i compagni più giovani, per la personalità, il carisma e l’esempio che dà.

Difficile così immaginare un futuro lontano dal Milan per Giroud, che anche la prossima stagione dovrebbe vestire la maglia rossonero. Il francese – come sottolinea Tuttosport in edicola stamani – sente di poter dare un contributo importante al Milan e punta al rinnovo. Una firma che verosimilmente arriverà più avanti anche perché i rapporti tra le parti sono più che ottimi e l’argomento si può affrontare con assoluta calma.

Giroud la prossima stagione però verrà gestito in maniera diversa, per farlo rendere al meglio. Gli verrà affiancato un attaccante all’altezza che sia capace di dargli il cambio senza farlo rimpiangere. In questa stagione, come d’altronde in quella scorsa, il mercato non ha messo a disposizione di Pioli i giusti profili: prima Divock Origi, adesso Luka Jovic, scelte sbagliate che hanno portato il tecnico di Parma a fidarsi solo del suo centravanti francese, ma il 2024 sarà diverso. I tifosi e Giroud aspettano un nuovo bomber.