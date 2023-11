Highlights Lecce-Milan: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Lecce-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 11 novembre per l’11.a giornata di campionato

C’è subito una sorpresa nella formazione titolare del Milan ospite del Lecce. Pioli rinuncia a Loftus Cheek affaticato e schiera Pobega nel 4-3-3 con Reijnders e Krunic in mediana.

L’altra (brutta) sorpresa per il Milan arriva in avvio. Proprio su un lancio di Pobega, Leao scatta e si ferma prima di raggiungere l’assist del compagno. Smorfia di dolore Rafa e infortunio muscolare. Entra Okafor al suo posto mentre Leao in panchina confida a Pioli di “essersi fermato in tempo.”

E’ sempre il Milan a fare la partita con il Lecce che non lesina insidiose ripartenze grazie alla velocità di Banda. Al 27′, i rossoneri sbloccano il punteggio. Hernandez sfonda a sinistra e serve un assist potente che Giroud spinge in rete di petto. Timbra di nuovo il cartellino l’attaccante francese, sempre preziosissimo anche di sponda.

Il Lecce accusa il colpo e il Milan ne approfitta. Al 35′, Reijnders si infila nella mediana giallorossa e arriva indisturbato in area. La conclusione dell’olandese non è precisissima ma tanto basta per battere Falcone per lo 0-2. Primo gol di Reijnders in maglia rossonera. E, per poco, non arriva la doppietta. Stessa dinamica dell’azione precedente, al 37′, ma stavolta il tiro del mediano si infrange sul palo.

Dal possibile 0-3 alla grandissima occasione da gol per il Lecce. Hernandez si lascia sfuggire Strefezza che serve un assist per Banda. Il tiro a botta sicura, da distanza ravvicinata, dell’attaccante zambiano viene respinto con un guizzo incredibile di Maignan, abbracciato subito dai compagni per la prodezza.

Gol Olivier Giroud, assist Theo Hernandezpic.twitter.com/4HV0q0FD5A — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) November 11, 2023

Lecce-Milan, il secondo tempo

A inizio secondo tempo, Pioli sostituisce Calabria infortunato con Musah schierato terzino destro. I rossoneri continuano a controllare il gioco e hanno tante potenziali occasioni per impensierire la difesa leccese ma peccano di incisività. Il tiro di Okafor respinto da Falcone è, di fatto, l’ultima opportunità per i rossoneri prima di un’ultima mezz’ora che, probabilmente, segnerà in negativo l’intera stagione.

Gol Tijjani Reijnders, assist Samuel Chukwuezepic.twitter.com/fLjOrLEdOo — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) November 11, 2023

Con un uno-due micidiale firmato da Sansone e Banda, il Lecce si porta sul 2-2 al 68′. Sbandamento totale per il Milan che rischia di capitolare nuovamente sul colpo di testa di Sansone respinto dal palo e misteriosamente non entrato in rete. Davanti, i rossoneri non creano nulla e, nel finale, Giroud si fa espellere anche per proteste contro l’arbitro.

Al 93′, Piccoli con un fendente dai 25 metri buca Maignan e segna il gol del possibile 3-2. Possibile perché l’attaccante si libera di Thiaw con un pestone. Richiamato all’on field review, Abisso annulla e strozza l’esultanza del Via del Mare.

Magrissima consolazione per il Milan che rischia di scivolare a -8 dall’Inter e non vince in campionato da un mese. Un disastro totale cui devono aggiungersi l’infortunio di Leao e la pesante squalifica di Giroud che prenderà almeno 2 giornate per proteste. Sarà una pausa di grande amarezza per i rossoneri.