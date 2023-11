Infortunio Leao in Lecce-Milan: le condizioni del portoghese

Infortunio Leao al decimo minuto di Milan-Lecce: stop muscolare per il portoghese, le ultime sulle sue condizioni

Dopo la notizia dello stop di Loftus-Cheek (in panchina solo per stare vicino ai compagni), per il Milan è arrivata un’altra tegola: dopo dieci minuti di partita, Leao ha chiesto il cambio per un problema muscolare.

Rafa aveva appena provato un allungo sull’assist (sbagliato) di Tommaso Pobega. Si è subito fermato, girandosi verso la panchina e chiedendo il cambio. Stando a quanto riferito da DAZN, il portoghese avrebbe detto a Pioli di “essersi fermato in tempo” ma per saperne di più occorrerà ovviamente aspettare gli esami strumentali.

Un infortunio che ricorda tantissimo quello di Milan-Lazio dello scorso anno, un problema che costrinse Leao a saltare l’andata del derby europeo e di giocare il ritorno in una condizione tutt’altro che buona.