Juventus-Cagliari 2-1, la classifica aggiornata: bianconeri primi e a +6 sul Milan

Altra vittoria per la formazione bianconera, che si prende la vetta momentanea della classifica staccando di 6 punti il Milan

La Juve si prepara al meglio al big-match che l’attende domenica 26 novembre, quando all’Allianz Stadium arriverà l’Inter, battendo anche il Cagliari e inanellando così la quinta vittoria consecutiva, e sesta nelle ultime sette gare, e issandosi momentaneamente al primo posto solitario in classifica.



Come spesso accaduto anche nelle altre affermazioni della compagine bianconera, non è certo stata una Juve che ha rubato l’occhio. Nel primo tempo a comandare le operazioni è stato infatti spesso la formazione isolana, con Dossena che si è letteralmente divorato il gol del vantaggio al 24′.

Piano piano però, i bianconeri hanno iniziato a carburare, sfiorando a loro volta la segnatura con Moise Kean, che ha gettato alle ortiche una palla illuminante di Federico Chiesa. Le squadre sono così andate a riposo sullo 0-0, con la sensazione che qualcosa sarebbe accaduto al principio del secondo tempo. E così è stato.

Al minuto 60, dopo tre occasioni avute dallo stesso ex esterno viola, ecco il gol della Juve. Merito di Gleison Bremer, bravo a svettare di testa incornando in rete il traversone di Kostic. L’undici di Ranieri ha accusato il colpo, subendo dopo 10′ un’altra rete. L’invito è sempre di Kostic, ma stavolta per Rugani, che tocca col petto per il 2-0 bianconero.

Un Cagliari mai domo ha però trovato, al 75′, il gol che ha riaperto la partita. Stavolta Dossena svetta bene tra Bremer, Cambiaso e Gatti e regala al Cagliari 15′ più recupero di speranza. Sempre lo scatenato difensore dei rossoblù colpisce un clamoroso palo all’83esimo a Szczesny battuto.

Non succede praticamente più nulla, con la Juve compatta a difendere il vantaggio e Cagliari proiettato in avanti alla ricerca di un pareggio che, alla fine, non troverà. Finisce dunque 2-1 a Torino.

La Juve si prende la vetta: la classifica di A aggiornata

Con la sofferta vittoria contro la compagine isolana, la formazione di Allegri va alla sosta per le nazionali con 29 punti ottenuti in 12 gare. Un ottimo bottino, che consente ai bianconeri, in attesa di vedere cosa farà l’Inter, impegnata a San Siro domenica sera nel posticipo serale, di prendersi la vetta temporanea della classiifca. Intanto, a parità di match disputati, la Vecchia Signora ha 6 punti di vantaggio sul Milan, terzo in attesa di Napoli-Empoli. E pensare che alla vigilia di Milan-Juve dello scorso 22 ottobre, i rossoneri avevano 4 punti di vantaggio sui torinesi…