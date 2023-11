Le formazioni ufficiali di Lecce-Milan: Loftus-Cheek in panchina

Le formazioni ufficiali di Lecce-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15.00. Confermati i cambi di Pioli

Il Milan torna in campo questo pomeriggio allo Stadio Via del Mare. Alle ore 15.00 sfiderà il Lecce di Roberto D’Aversa, una buona occasione per tornare a dare continuità ai risultati. Nonostante il match sia più che alla portata sulla carta, bisognerà fare molta attenzione. I pugliesi hanno dimostrato ottime cose in questo avvio di campionato, con il neo allenatore che è riuscito presto a dare un’identità delineata al gioco della squadra. C’è da dire, però, che la vittoria manca al Lecce dal 22 settembre, dunque ci si aspetta una formazione in campo molto agguerrita e vogliosa di rivalsa dinnanzi ai suoi tifosi.

Il Milan deve dunque condurre il match con il massimo dell’attenzione e della motivazione. Stefano Pioli ha avuto pochi giorni a disposizione per preparare la gara, avendo giocato martedì in Champions League contro il PSG. Il morale è stato però positivo a Milanello data la magnifica vittoria contro i francesi. A rovinare un po’ il buonumore sono stati i soliti infortuni. Come confermato ieri, non saranno della gara Christian Pulisic e Simon Kjaer, i quali non sono riusciti a recuperare in tempo dagli acciacchi fisici. L’ala e il difensore si aggiungono alle altre assenze, ovvero quelle di Kalulu, Pellegrino, Bennacer e Caldara.

Quanto al Lecce, l’assenza pesante è quella di Almqvist, che ha rimediato un pesante infortunio e rimarrà ai box per un lungo periodo. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Roberto D’Aversa e Stefano Pioli. Vediamole di seguito.

Lecce-Milan, le formazioni ufficiali

Roberto D’Aversa mette in campo il solito undici titolare, con Strefezza a prendere il posto dell’infortunato Almqvist. Quanto al Milan, Pioli torna al 4-2-3-1, stesso modulo adottato contro il PSG. In mediana, però, ci sarà Krunic e non Musah, lasciato a riposo dopo le fatiche di San Siro martedì. Al posto dell’infortunato Pulisic, come previsto, ecco dal primo minuto Samuel Chukwueze. La vera sorpresa riguarda Loftus-Cheek. L’inglese partirà dalla panchina, mentre da titolare Tommaso Pobega.

Formazione Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstović, Banda. A disp.: Brancolini, Samooja; Dermaku, Gallo, Smajlović, Touba, Venuti; Berisha, Blin, González, Listkowski, Oudin; Burnete, Piccoli, Sansone. All.: D’Aversa.

Formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Reijnders, Krunić, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Adli, Loftus-Cheek, Musah, Romero; Jović, Okafor. All.: Pioli.