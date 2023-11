Lecce-Milan 2-2, la classifica aggiornata: rossoneri a -5 dalla vetta

Dopo la rocambolesca gara al ‘Via del Mare’, i rossoneri muovono la classifica ma restano a cinque punti dalla capolista Inter

Al termine di una gara, quella di Lecce, che per andamento ha ricordato da vicino quella di Napoli, ma che alla fine ha scontentato entrambe le squadre per via dell’annullamento del gol del leccese Piccoli, realizzato in pieno recupero, i rossoneri fanno un piccolo passettino in avanti in classifica ma senza riuscire ad avvicinare sensibilmente la vetta.



Chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti per effetto dei gol del solito Giroud, poi espulso per proteste nel convulso finale, e di Reijnders – al suo primo gol in maglia Milan – i rossoneri si sono fatti rimontare. Esattamente come accaduto a casa dei Campioni d’Italia. Stavolta il doppio gol dei padroni di casa è arrivato addirittura a distanza di quattro minuti.

Come anticipato, la beffa avrebbe potuto essere completa se, tra le veementi proteste di tutta la panchina giallorossa, il direttore di gara non avesse annullato il gol dalla distanza di Piccoli, che aveva trafitto Maignan quando mancava un minuto alla fine del recupero. Resta l’amaro in bocca nell’animo di Pioli, dei giocatori, e di tutti i tifosi rossoneri per un’altra occasione gettata alle ortiche.

L’immediato futuro, oltretutto, non si prevede così roseo visto. Dopo la sosta per le nazionali infatti, il Milan dovrà sicuramente fare a meno di Olivier Giroud, che verrà squalificato. Ma rischia di dover rinunciare anche a Rafael Leao, uscito dopo 10′ per quello che, finora, è un risentimento al flessore destro.

Dopo il pareggio nell’infuocato anticipo del sabato in Salento, dunque, il Milan sale a quota 23 punti, mantenendo la terza piazza ma col rischio che il Napoli, vincendo con l’Empoli nel lunch match di domani, possa scavalcarlo.

Lecce-Milan 2-2: la classifica aggiornata

Guardando invece alle primissime posizioni della graduatoria, i rossoneri hanno rosicchiato solo un punto a Juve e Inter, che saranno impegnate rispettivamente oggi alle 18, contro il Cagliari a Torino, e domani contro il Frosinone, tra le mura amiche di San Siro, nel posticipo domenicale delle 20:45.