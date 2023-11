Lecce-Milan, Pioli: “Troppo frenetici, poco lucidi. Musah e non Florenzi? Vi spiego”

Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Lecce-Milan: la partita è stata molto complicata per i rossoneri.

Deludente pareggio dei rossoneri allo stadio Via del Mare. Passati in vantaggio di due gol nel primo tempo grazie a Olivier Giroud e Tijjani Reijnders, sono stati poi rimontati dal Lecce nella ripresa. Il Milan ha anche rischiato di perdere, visto sul 2-2 c’è stata prima una traversa di Nicola Sansone e poi è stato annullato un gol a Piccoli.

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida di campionato: “Non sono assolutamente soddisfatto. Abbiamo giocato con frenesia nel secondo tempo, dovevamo controllare meglio la partita e gestire meglio la palla. Abbiamo avuto delle situazioni per fare 3-0. Abbiamo concesso spazi in cui gli avversari ci hanno punito. Abbiamo preso un gol su angolo come con il PSG. Errori che stiamo pagando a caro prezzo“.

C’è il rimpianto di non aver fatto la terza rete: “Le occasioni per chiudere la partita ci sono state. Il 3-0 l’avrebbe chiusa. Dovevamo gestire meglio palle e non allungarci così tanto, non abbiamo vinto una partita che potevamo vincere“.

Il primo gol del Lecce ha buttato giù il Milan, il mister commenta così: “Non dovrebbe essere così. L’eventualità di non approcciare bene una partita come quella di oggi c’era, ma siamo stati bravi nell’approccio e non può essere un gol subito a farti perdere quello che stavi facendo. Anche nel secondo gol potevamo gestire meglio, avevamo un giocatore a terra e potevamo buttare via la palla. Errori di frenesia e lucidità ci stanno impedendo di vincere. Un grande peccato“.

Le condizioni di Davide Calabria e Rafael Leao: “Calabria e Leao hanno avuto risentimento ai flessori“.

La scelta di mettere Yunus Musah invece di Alessandro Florenzi al posto di Davide Calabria a inizio ripresa: “Musah era più adatto a livello di passo e fisicità contro l’unico giocatore del Lecce che poteva metterci in difficoltà su quegli aspetti“.

Ora c’è la sosta nazionali, alla ripresa del campionato serve cambiare passo: “Dobbiamo lavorare e migliorare, perdiamo punti che ci penalizzano in classifica. Quando ti vedi sfuggire partite che avevi in mano puoi perdere lucidità ed essere nervoso“.

Infine Pioli ha speso delle buone parole per Tijjani Reijnders: “Ha degli ottimi tempi di inserimento, è intelligente e tecnico. Può essere efficace nelle conclusioni, può fare più gol e deve continuare così“.