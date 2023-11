Lecce-Milan, Sky o Dazn: streaming e diretta tv, dove vederla oggi

Il Milan è ospite del Lecce nell’ultimo match prima della pausa delle Nazionali di novembre. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in programma oggi alle 15

Lecce-Milan apre il programma del sabato della 12.a giornata di Serie A cominciata ieri con Sassuolo-Salernitana e Genoa-Verona. Al Via del Mare, calcio d’inizio alle ore 15 per la seconda partita stagionale dei rossoneri giocata di sabato pomeriggio dopo quella vittoriosa, lo scorso settembre, a San Siro contro il Verona.

Contro un avversario reduce da tre sconfitte consecutive, il Milan non può sbagliare e deve ritrovare una vittoria che manca, in campionato, dallo 0-1 con il Genoa di un mese fa. Tre punti che permetterebbero ai rossoneri quantomeno di mantenere la distanza di sei punti immutata dall’Inter capolista, attesa domani sera, a San Siro, dal Frosinone.

Sarà un Milan diverso da quello che ha sconfitto il PSG, quello che affronterà oggi il Lecce. Difesa confermata con Calabria, Hernandez, Tomori e Thiaw davanti a Maignan. In mediana Krunic e Reijnders in un possibile remake del modulo 4-2-3-1 con Loftus Cheek al centro del tridente con Leao e il rientrante Chukwueze a supporto di Giroud.

Christian Pulisic non è a disposizione dopo il lieve infortunio nel finale con il PSG. Nulla di grave. Il trequartista americano, peraltro non convocato dalla Nazionale, tornerà dopo la sosta così come Kjaer.

Lecce-Milan, dove vedere la partita di Serie A

Lecce-Milan è un’esclusiva di Dazn. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sull’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q e Tim Vision, console di gioco, Apple Tv e Amazon Fire Stick. Diretta tv sul canale Zona Dazn, disponibile alla posizione 214 del decoder Sky e Tivusat per gli abbonati Dazn che hanno attivato la relativa opzione in abbonamento.

La telecronaca di Lecce-Milan sarà curata da Riccardo Mancini con Fabio Bazzani al commento tecnico. Al termine della partita, highlights immediatamente disponibili anche nelle edizioni pomeridiane di Sky Sport 24. Dalla serata, differita della partita on demand sull’app di Dazn dal menù dedicato alla Serie A

Dopo la pausa per le Nazionali, il Milan disputerà altre due partite a novembre. Sabato 25, alle 20.45, sfida casalinga contro la Fiorentina in diretta simulcast su Sky Sport e Dazn. A seguire, martedì 28 novembre, match decisivo in Champions League contro il Borussia Dortmund a San Siro in diretta tv, in chiaro, su Canale 5 oltreché su Sky Sport.