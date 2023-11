Milan, doppio colpo a gennaio: la strategia è chiara

Il Milan potrebbe mettere a segno il doppio colpo nel corso del calciomercato di gennaio: i rossoneri sulle tracce di un attaccante e di un difensore

Poche ore e il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo per sfidare il Lecce, per la dodicesima giornata di Serie A. I rossoneri sono ovviamente concentrati sul match contro i salentini: in campionato non si può più sbagliare e una vittoria servirebbe per confermare che contro il Psg è davvero arrivata la svolta.

Un ko rimetterebbe tutto nuovamente in discussione, complicando ulteriormente la corsa ai primi posti della classifica. La Juventus e l’Inter, infatti, sono attesi da turni non certo complicati contro Cagliari e Frosinone tra le mura amiche.

Nel frattempo, però, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani continuano a lavorare al mercato: in Salento la retroguardia del Diavolo sarà ancora in emergenza, con i soli Malick Thiaw e Fikayo Tomori a disposizione. Come raccontato, infatti, Simon Kjaer darà ancora forfait per alcuni guai muscolari che non gli hanno permesso di allenarsi con il resto del gruppo negli ultimi giorni. L’assenza del difensore danese si va così ad aggiungere, ancora una volta, a quelle di Pierre Kalulu, che ne avrà per quattro mesi, e Marco Pellegrini (una quarantina di giorni di stop).

Milan, un attaccante e un difensore: Moncada a lavoro

Serve, dunque, un centrale di difesa: l’idea è quella di mettere le mani su un giocatore giovane, ma che allo stesso tempo abbia maturato una certa esperienza.

Tuttosport conferma il nome di Kelly del Bournemouth, ma gli inglesi appaiono poco propensi a privarsene. I rossoneri di Premier League sarebbero pronti anche a perderlo a zero a giugno, proprio per questo il colpo può diventare più probabile in estate, anche se bisognerà battere la concorrenza di squadre importanti come Tottenham, Arsenal, Borussia Dortmund e Juventus.

La sfida contro il Lecce dimostra, inoltre, che serve anche un attaccante. Sarà ancora una volta Olivier Giroud a guidare il reparto offensivo. Il Milan e Stefano Pioli non si fidano più di Luka Jovic. Il serbo ha avuto le sue occasioni, deludendo ampiamente tutti. La sua avventura in rossonero potrebbe essere già arrivata al capolinea, con il Milan pronto a mettere le mani su un attaccante già durante il mercato di gennaio. Attenzione in questo caso a Taremi. Per il super colpo, invece, bisognerà attendere l’estate.