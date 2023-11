Milan, Savicevic incorona Leao: “E’ un genio, il migliore”

Arriva l’incoronazione dell’ex Milan, di un altro dieci, uno dei più grandi, dopo tante critiche: Leao può sorridere, “è un piccolo genio”

Non è stato un inizio di stagione facile quello di Rafa Leao. Il portoghese è stato spesso preso di mira dalla critica, facendo discutere costantemente gli addetti ai lavori.

L’articolo de La Gazzetta dello Sport, che poneva il classe 1999 difronte ad un bivio: Leao come Balotelli o Mbappe ha fatto storia, ma negli ultimi giorni hanno pesato parecchio anche le critiche di Antonio Cassano e Arrigo Sacchi. Sia l’ex giocatore che l’ex allenatore del Milan non sono mai stati teneri nei confronti del portoghese.

Lo scorso anno Leao occupava le prime pagine dei quotidiani sportivi per via di un rinnovo che non arrivava, in questa stagione per via delle sue prestazioni che non hanno convinto fino in fondo. Ma la critica, va detto, non è mai stata unita nei confronti di Leao: c’è, infatti, chi lo ha difeso, sostenendo come non sia mai stato certo lui il problema del Milan.

Sta sicuramente dalla parte di Rafa Leao e del suo immenso talento, Dejan Savicevic, che al Milan di classe ne ha mostrata: “Leao è un grande giocatore, negli ultimi due o tre anni è stato il migliore del Milan – afferma il ‘Genio’ ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani -. Per me non è una sorpresa che giochi come con il Psg. Per me è una sorpresa andare in Qatar al Mondiale e non vederlo titolare. Leao ogni tanto è un Genio come ero io. Un piccolo Genio… ma diverso“. Parole importanti che faranno certamente piacere a Rafa Leao, dopo settimane complicate in cui in tanti lo hanno criticato.

Leao, sempre come contro il Psg

La partita contro il Psg ha dimostrato come Leao possa davvero essere un campione, uno dei migliori al mondo. La sua prestazione è stata davvero esaltante:

ha seminato il panico, mettendo costantemente in difficoltà gli avversari, è stato imprendibile ogni volta che ha accelerato e puntato l’uomo con i suoi dribbling. Ma Leao, contro i francesi, è stato esaltato soprattutto per la fase difensiva, per l’abnegazione, per la voglia di aiutare la squadra, con ripiegamenti e scivolate. Un Leao completo, che ha messo la ciliegina sulla torta, con una rovesciata spettacolare con la quale ha battuto Gianluigi Donnarumma.

Tutti sono d’accordo, in questo caso, Leao giocando sempre come contro il Psg sarebbe tra i migliori attaccanti del mondo. Gli serve trovare continuità, perché lui d’altronde, come dice Savicevic è un piccolo genio.