@ML – Risentimento per Leao, affaticamento per Calabria: i dettagli

Arrivano notizie sui due giocatori del Milan usciti anzitempo dalla gara di Lecce per infortunio: i dettagli

Come se non bastasse l’ennesima gara – la seconda consecutiva – buttata all’aria dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio – e alla fine sarebbe anche potuta andare peggio se l’arbitro Abisso non avesse annullato il gol di Piccoli in pieno recupero – il Milan fa ancora una volta i conti con altri due infortunati.



Il primo, Rafael Leao, è uscito dopo appena 10′ di gioco, mentre Davide Calabria, sulla falsariga di quanto accaduto a Christian Pulisic a Napoli, è rimasto negli spogliatoi a fine primo tempo.

La redazione di Milanlive.it ha raccolto informazioni sullo stato fisico dei due calciatori usciti anzitempo dalla gara.

Lecce-Milan, come stanno Leao e Calabria



Per Leao si tratta di un risentimento al flessore destro, mentre Calabria ha accusato un affaticamento al flessore sinistro. Entrambi faranno risonanza prima di rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali.

Con l’espulsione diretta di Giroud per frasi ingiuriose nei confronti di Abisso nel convuslo finale, il Milan rischia di riprendere le operazioni dopo la sosta senza le sue due bocche da fuoco. Il francese infatti verrà certamente squalificato – quasi sicuramente per due giornate – mentre per la stella portoghese bisognerà attendere l’esito degli esami strumentali.