Perché Loftus-Cheek non è titolare in Lecce-Milan

Loftus-Cheek in panchina per Lecce-Milan: scatta la polemica fra i tifosi. Ecco perché Pioli ha preferito non schierarlo titolare

Il Milan sta per scendere in campo contro il Lecce per la 12esima giornata di Serie A. Sorpresa nella formazione scelta da Stefano Pioli per il match: fuori Loftus-Cheek, in migliore in campo contro il Psg insieme a Leao. Al suo posto gioca Pobega, probabilmente con compiti simili a quelli dell’inglese nella partita di Champions League di martedì.

L’assenza di Loftus-Cheek ha creato grandi discussioni fra i tifosi sui social e tutti si chiedono il perché di questa assenza. Il motivo è molto semplice: Loftus-Cheek ha giocato 90′ contro il Psg ad altissima intensità ed evidentemente non ha recuperato a pieno la condizione per scendere di nuovo in campo oggi dopo pochi giorni. Per questo motivo il tecnico ha scelto di tenerlo in panchina e di non rischiarlo visto che viene da 40 giorni di assenza per infortunio. Scenderà sicuramente in campo nel secondo tempo (se dovesse essercene bisogno).

Nonostante questo la scelta comunque non convince i tifosi, visto che stiamo andando in contro alla sosta per le Nazionali e c’è tempo per recuperare. E anche per questo motivo è difficile da capire per i sostenitori rossoneri l’assenza di Musah, anche lui reduce da una partita dispendiosa di Champions ma pronto per giocare oggi. Invece, Pioli ha scelto di schierare Rade Krunic con Reijnders (da capire poi in partita quale posizione prenderà Pobega, probabilmente come detto quella da trequartista come Loftus).