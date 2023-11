Pioli motiva l’esclusione di Loftus-Cheek: “Non ha recuperato, difficilmente giocherà”

Pioli nel pre-partita di Lecce-Milan ha spiegato quali sono le condizioni di Loftus-Cheek: assente nella formazione titolare.

Ha sorpreso i tifosi rossoneri vedere che Ruben Loftus-Cheek non faceva parte dell’undici iniziale di Lecce-Milan. Dopo la fantastica prestazione in Champions League contro il PSG, tutti si aspettavano una conferma dell’inglese.

Stefano Pioli ha spiegato ai microfoni di DAZN perché l’ex Chelsea è solamente in panchina, anticipando che probabilmente non lo vedremo in campo neppure nel secondo tempo: “Rientrava dopo 40 giorni e ha fatto una partita eccezionale sia al livello tecnico sia a livello fisico. È con noi per stare con la squadra e viene in panchina, ma difficilmente potrà giocare perché non ha recuperato dallo sforzo“.

Loftus-Cheek non è a posto fisicamente, dunque è quasi da considerare non disponibile per la partita. Al suo posto giocherà Tommaso Pobega, dal quale Pioli si aspetta una buona prova: “Con le sue caratteristiche dovrà inserirsi, come dovrà fare anche Reijnders e come dovranno fare tutti quando ci saranno le situazioni adatte”.

Infine una battuta su Rafael Leao: “Sa quello che deve fare per essere utile nella nostra fase offensiva. Il gol fatto martedì in Champions l’abbiamo fatto perché era dentro l’area, deve essere più in area perché ha la fisicità necessaria e sa che può farlo”.