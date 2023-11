Il Napoli perde con l’Empoli: Garcia a rischio esonero | la classifica aggiornata

I partenopei cadono clamorosamente al Maradona contro la squadra di Andreazzoli e mancano il sorpasso sul Milan

Ieri sera il Milan è stato rimontato da 0-2 a 2-2 al Via del Mare dal Lecce di Roberto D’Aversa, lasciando per strada due punti preziosi e mancando la possibilità di avvicinarsi alla vetta. La squadra di Pioli è salita quindi a quota 23 punti.

I rossoneri si preparavano quindi a una giornata dove le rivali avrebbero preso qualche punto, ma la domenica di Serie A è iniziato con un risultato del tutto inaspettato. Il Napoli infatti è clamorosamente caduto al Diego Armando Maradona nel lunch match contro l’Empoli. Una sconfitta davvero inaspettata che dimostra come nella Serie A di quest’anno non si possa prendere sottogamba proprio nessun match

I partenopei non sono riusciti a sbloccare il match nonostante i ripetuti attacchi verso la porta della squadra di Andreazzoli. Poi sono stati colpiti a sorpresa dalla rete dei toscani con Victor Kovalenko nei minuti di recupero, su assist di Ebuehi. La scelta di Rudi Garcia di far partire Kvaratskhelia e Zielinski dalla panchina non ha pagato e i campani hanno rimediato quindi la terza sconfitta in campionato. Il club campano è al momento in silenzio stampa dopo questa brutta e inattesa sconfitta e si stanno inevitabilmente facendo delle riflessioni su Garcia.

Serie A, la classifica aggiornata

Gli azzurri hanno quindi mancato il sorpasso sul Milan in classifica e sono rimasti momentaneamente al quarto posto, ma devono guardarsi dagli assalti dell’Atalanta e del Bologna oggi. Il Napoli rimane quindi a 21 punti, a due lunghezze dal Diavolo.

Al comando c’è per ora la Juventus, che ieri ha battuto il Cagliari ad Allianz Stadium per 2-1, salendo a quota 29 punti. C’è però chiaramente da attendere la sfida di stasera dell’Inter a San Siro contro il Frosinone. Occhio poi ovviamente anche al derby della Capitale, in programma alle 18, che ci dirà se una delle romane riuscirà a rientrare nelle zone alte della classifica.

1 Juventus 29

2 Inter 28

3 Milan 23

4 Napoli 21

5 Atalanta 19

6 Bologna 18

7 Roma 17

8 Fiorentina 17

9 Monza 17

10 Lazio 16

11 Torino 16

12 Frosinone 15

13 Lecce 14

14 Genoa 14

15 Sassuolo 12

16 Udinese 10

17 Empoli 10

18 Cagliari 9

19 Verona 8

20 Salernitana 5