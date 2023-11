Malick Thiaw non andrà in Nazionale: il motivo è bellissimo

Notizia dell’ultim’ora. Il difensore rossonero ha rifiutato la convocazione della sua Nazionale perché a breve diventerà neo genitore. Tutti i dettagli

E’ arrivato il tempo della terza sosta dei campionati di questa prima parte di stagione. Avranno nuovamente luogo gli impegni della Nazionale, mentre le squadre di club potranno rifiatare e recuperare energie fisiche e mentali importanti, almeno per chi rimarrà nei rispettivi centri d’allenamento. Il Milan non entra alla sosta nel migliore dei modi, è chiaro. Il pareggio clamoroso contro il Lecce ha lasciato tanto amaro in bocca in quel di Milanello. A peggiorare la situazione gli altri due infortuni rimediati da Rafael Leao e Davide Calabria. Insomma, il Diavolo sta soffrendo parecchio in quest’ultimo periodo, e la vittoria in Champions League contro il Psg non ha sortito gli effetti positivi sperati.

Stefano Pioli e tutta la squadra approfitteranno dei quindici giorni di pausa per fare un bilancio e tirare un enorme sospiro di sollievo. C’è da recuperare tanto, tantissimo, soprattutto in termini di energie, motivazioni, e ambizioni. Diverso il discorso per i rossoneri che raggiungeranno ognuno la rispettiva Nazionale. Per loro non ci sarà tregua, ma il distacco dal club potrà servire a ritrovare una dose di carica importante. Secondo le ultime novità, però, un altro giocatore di Pioli, che era stato convocato dal suo CT, non risponderà alla chiamata e dunque non prenderà parte agli impegni della Nazionale. Stavolta, per fortuna, nessun infortunio ne è la causa.

Milan, il difensore resta a Milano: presto papà

Come riporta Sportface, Malick Thiaw non ha risposto alla chiamata del suo CT Julian Nagelsmann. Il difensore rossonero, infatti, ha preferito rimanere accanto alla moglie e alla famiglia. A 22 anni, Thiaw diventerà nei prossimi giorni papà. Secondo i tempi tecnici, la nascita del primo genito dovrebbe attestarsi a brevissimo. Dunque, la Germania dovrà fare a meno del suo ormai centrale di fiducia. I tedeschi affronteranno la Turchia i 18 novembre, l’Austria il 21 novembre. Due amichevoli Nazionali in cui Thiaw può tranquillamente mancare. Al suo post, è stato chiamato il terzino sinistro David Raum dell’RB Lipsia.

Sicuramente, questa è una buona notizia anche per Stefano Pioli e il Milan. Thiaw potrà riposare in questa sosta, senza continuare a macinare minuti e chilometri in campo. Al rientro in campionato (25 dicembre contro la Fiorentina), l’allenatore del Milan avrà dunque a disposizione il suo difensore titolare fresco e pronto per i prossimi impegni. Nessun rischio infortunio, almeno per Malick Thiaw.