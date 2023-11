Milan, “non lo cedono a gennaio”: si mette male per Furlani

Tuttosport fa un focus importante sul mercato del Milan in difesa. Si complica di molto la pista per arrivare al giocatore. Il club non vuole cederlo

Il Milan è chiamato ad agire sul mercato a gennaio. Sono le esigenze di rosa a dettare tale necessità. C’è un reparto in particolare che urge di nuovi innesti, ed è chiaramente quello della difesa. La coperta è cortissima per Stefano Pioli nella sua retroguardia, complici i soliti infortuni che ormai quasi consuetamente complicano i piani dell’allenatore. Il Milan ha perso ben due centrali in questa prima parte di stagione. Pierre Kalulu e Marco Pellegrino hanno dovuto dare forfait di recente in seguito a guai fisici non di poco conto. Soprattutto il francese, ha dovuto subire un’intervento, e per lui sono stimati ben quattro mesi per il recupero.

Tegola enorme per il Milan, considerando anche le condizioni molto precarie di Simon Kjaer. Anche il danese è ai box per un affaticamento muscolare, e con tutta certezza tornerà ormai dopo la sosta Nazionali di novembre. In sostanza, dunque, il Milan ha da più di una settimana solo due difensori centrali a disposizione, praticamente i titolari, Tomori e Thiaw. Non si può minimamente pensare di condurre una seconda parte di stagione con un reparto ridotto all’osso. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono sicuri che bisognerà muoversi nel mercato invernale per trovare nuovi innesti. Il profilo sembra essere già stato scelto, ma c’è un grosso ostacolo.

Milan, sfuma il difensore: il club fa muro

Il Milan aveva scelto come innesto per la sua retroguardia l’acquisto di Lloyd Kelly dal Bournemouth, possente difensore centrale di 25 anni che si sta mettendo in mostra in Premier League. I report su di lui avevano convinto Moncada, il fuoriclasse del Milan in fatto di osservazione e ricerca del talento. L’intenzione del Diavolo era dunque quella di tentare l’assalto a gennaio, una trattativa favorita dal contratto in scadenza di Kelly il prossimo giugno con il Bournemouth. Insomma, un colpo low cost ma di qualità. Tuttosport riporta però una novità sulla questione che ostacola di molto il club rossonero.

Infatti, come spiega il quotidiano torinese, il Bournemouth non ha la minima intenzione di lasciar partire Kelly a gennaio, anche a costo di perderlo a parametro zero a giugno, quando il contratto sarà naturalmente scaduto. Il club inglese è convinto che il 25enne potrà essere decisivo nella seconda parte di stagione in Premier League, e per questo non è disposto a trattare la cessione. Un fatto che complica di molto i piani del Milan per il mercato invernale. Bisognerà probabilmente virare su altri profili.