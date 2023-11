Milan-Pioli, scelta presa: svolta in settimana

Le ultime sul futuro di Stefano Pioli dopo l’ennesimo passo falso del suo Milan. La decisione è stata presa: ecco il vero problema

Il pareggio contro il Lecce è l’ennesimo passo falso del Milan, che vede fuggire via le squadre di testa. Già a novembre così il sogno Scudetto appare sempre più un miraggio.

Inevitabilmente nel mirino della critica è finito Stefano Pioli, il principale colpevole di una situazione davvero negativa: i rossoneri, rinati in Champions League, con il prestigioso successo contro il Psg, sono nuovamente affondati in campionato, pareggiando in Salento, dopo essere stati avanti per 2 a 0. Tutto stava filando liscio, ma ben presto i tifosi hanno rivissuto gli incubi di Napoli, con il Diavolo che è crollato sotto i colpi di Sansone e Banda.

Sono bastati pochi minuti per mandare tutto in fumo. Il Milan, che ha perso Olivier Giroud per un rosso diretto sventolato dall’arbitro, dopo delle proteste sacrosante, ha poi rischiato anche di perdere la partita, ma il VAR è venuto in soccorso di Stefano Pioli. Chissà che questa decisione non abbia cambiato le sorti del tecnico rossonero, che al momento è ben saldo sulla panchina del Milan.

Milan, summit in settimana: c’è un grosso problema

Dopo i tanti rumors, anche stamani arrivano notizie in merito ad una conferma di Stefano Pioli, che non è in discussione.

Ne scrive anche La Gazzetta dello Sport, aggiungendo come in settimana si dovrebbe tenere un confronto tra l’allenatore di Parma e la dirigenza. Nel mirino è chiaramente finita la gestione di Pioli che non sta convincendo per nulla: il Diavolo, d’altronde, non vince in campionato da oltre un mese, era il sette ottobre, ma il problema maggiore, di cui, inevitabilmente, è responsabile, sono gli infortuni.

Anche ieri altri due stop, quello di Rafa Leao e Davide Calabria, che si sono fermati nel corso del match, ma il Milan aveva perso anche Ruben Loftus-Cheek, in panchina, ma non utilizzabile. L’aria dalle parti di Milanello è ormai sempre più irrespirabile, difficile gestire una situazione così: il Milan è in piena emergenza costantemente e lavorare con mezza rosa fuori diventa complicato.

La speranza è che gran parte dei giocatori possa recuperare nel corso di questa pausa. Pioli e la sua squadra non hanno alternative: bisogna rialzare la testa già contro la Fiorentina, per far sì che non sia un obbligo prendere determinate scelte.