Primavera, il Milan ritrova la vetta: secco 2-0 al Lecce

La Primavera del Milan torna alla vittoria, superando oggi al Vismara i pari età del Lecce. Un successo che consolida l’ottimo momento.

Risale la china la squadra Primavera del Milan, protagonista comunque di un ottimo avvio di stagione. I ragazzi di Ignazio Abate hanno ritrovato il sorriso nella partita di questa mattina, valida per la decima giornata del campionato.

Dopo il k.o. inaspettato sul campo dell’Empoli della scorsa settimana, i ragazzi rossoneri hanno dato prova di forza e solidità. Successo netto per 2-0 sul Lecce quest’oggi allo stadio Vismara, che riporta il Milan in vetta alla classifica dopo il già citato stop. Una rete per tempo per liquidare la grande delusione stagionale.

Il Lecce Primavera infatti è campione d’Italia in carica, mentre in questo campionato è irriconoscibile, penultimo in classifica con soli 4 punti e zero vittorie all’attivo. Un gol nel primo tempo del solito Diego Sia, abile a scavalcare il portiere avversario, il raddoppio nella ripresa di Pippo Scotti con una giocata personale.

Abate è soddisfatto, ma non troppo. Infatti il mister rossonero si è arrabbiato in diretta televisiva dopo il 2-0 dei suoi, perché li ha visti più molli e meno efficaci del solito, col rischio di gettare al vento il doppio vantaggio accumulato.

Ignazio Abate furious with the Team cause after the 2-0 they slowed down.pic.twitter.com/WiA0QmpkwR — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) November 12, 2023

Il Milan come detto risale al primo posto affiancando l’Inter a quota 23 punti. Ma i nerazzurri hanno una partita in meno ed affronteranno oggi pomeriggio il Verona in trasferta per staccare nuovamente i rivali cittadini.